Semnal de alarmă tras de CIADO: Consumul de droguri e mult peste cifrele prezentate de INS

România nu mai e doar o țară tranzitată de droguri, ci și una de destinație! Cifrele devin tot mai alarmante de la an la an. Traficul de droguri, de la cele ușoare la heroină și cocaină, a crescut exponențial în ultimii ani. Capturile poliției și ale DIICOT sunt și ele tot mai impresionante. Conform INS, românii cheltuie 170 de milioane de euro pe an pe droguri.

CIADO trage un semnal de alarmă și consideră că românii consumă mai multe droguri decât apar în statistici.

”INS - drogurile, in statisticile oficiale din PIB !

Consumul de droguri are aport de 750 de milioane de lei la PIB, adica 170 de milioane de euro. Potrivit INS, in 2012, in Romania, s-au consumat peste

2 tone de heroina ,

745 de kilograme de cocaina,

745 kg marijuana si hasis

656 de mii de pastile de ecstasy si amfetamine.

CIADO apreciaza cifrele ca fiind unele estimative, dar mult sub realitatea consumului. Astfel marijuana este cel mai consumat drog din Romania in randul tinerilor pana in 30 ani. 745 kg marijuana inseamna la un gramaj de 0,35/joint - 2.128.571 joint-ur/an . In conditiile in care conform Raportului Agentie Nationale Antidrog, avem o prevalenta de 4,9 % (subestimata dupa parerea argumentata a CIADO) pe segmentul de varsta 14-64 ani, inseamna cca 700.000 consumatori ocazionali de droguri ilegale.

Daca apreciem ca din cei 700.000 in jur de 350.000 consuma marijuana o data/saptamana ca si drog recreational, si ar rezulta - 16.800.000 joint-uri. Calculul logic al CIADO rezultat pe baza aprecierilor INS si a Raportului ANA, dovedeste ca amploarea fenomenului este de cateva ori mai mare decat in statisticile oficiale. Problema Romanie nu este statistica ce poate fi corecta sau nu, ci problema numarului de consumatori si a politicilor statului in materie. Clar prohibita duce la cresterea ilegala a consumului si trebuie sa admitem ca este in tendinta tinerilor de a dori adernalina pericolului si a riscului.

Problema reala este daca Romania va continua prohibitia sau va deschide calea dialogului privind dezincriminarea consumatorului si a posesie de marijuana, in scopul consumului propriu pana x grame.De 8 ani statul roman nu a investit in Centre de tratamen, sunt mii de consumatori ce nu au unde merge, liste de asteptare la centrele existente, nu a alocat resurse financiare, logistca, resursa umana pentru prevenirea consumului, BCCO si DIICOT dotate sub standarde pentru a putea avea o eficienta maxima impotriva dealer- ilor.

CIADO ramane la parerea ca un consumator dependent, este un om bolnav si trebuie tratat ca atare si nu ca un infractor dar ne punem mari probleme privind cresterea prevalentelor in randul tinerilor si privim cu multa ingrijorare indiferenta autoritatilor fata de acest fenomen. Valul drogurilor sintetice ( ertnobotanice) a atins "putin" Romania in 2008, nu vrem sa ne gandim, cand vom fi atinsi real de invazia lor, cum vom reactiona daca acel "putin" a creat haos major.”, e mesajul celor de la CIADO.

