Senatorul Daniel Fenechiu crede că Nicolae Ciucă nu are carismă: Nu va plânge nimeni dacă nu spune poezii

Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, susține că Nicolae Ciucă poate fi un bun lider al partidului chiar dacă nu are carisma altor politicieni. Nimeni nu va fi trist dacă generalul Nicolae Ciucă nu ne spune poezii, a spus Fenechiu la RFI. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, crede că PNL va fi mai bine organizat în perioada în care Nicolae Ciucă va fi lider. „Eu cred că în era Ciucă, partidul va fi mai așezat și probabil că piramida decizională va funcționa puțin mai bine decât anterior. Principala așteptare de la generalul Ciucă este ca să aducă puțină rigoare în partid, astfel încât deciziile luate democratic să fie implementate în partid și comunicarea să fie mai bună”, a spus Fenechiu.

Nicolae Ciucă ar putea deveni o locomotivă pentru PNL, chiar dacă nu are carismă, iar discursul său nu este spectaculos, mai spune Fenechiu. „Asta vom vedea. În politica modernă, contemporană, sunt lucruri care pot funcționa într-o anumită perioadă sau într-o anumită societate și pot să nu funcționeze într-o anumită perioadă sau în altă societate. Din punctul ăsta de vedere, domnul general Ciucă beneficiază de aportul unei echipe, pe care dacă va reuși s-o integreze și dacă va reuși să livreze acele politici pe care le așteaptă românii, cred că nimeni nu va fi trist pentru că generalul Ciucă nu ne spune poezii și nu are o artă a retoricii în fața căreia să ne înclinăm”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Nicolae Ciucă a fost ales în unanimitate președinte al PNL.