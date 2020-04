Senatorul Vergil Chițac, vindecat de coronavirus, își povestește pățaniile: Să știți că boala e foarte parșivă / Am fost la terapie intensivă două zile

Senatorul PNL Vergil Chițac, primul parlamentar depistat cu coronavirus, a declarat luni la Digi24 că acum se află într-o stare „foarte bună” după ce s-a vindecat.

„Boala să știti ca este foarte parsiva, nu am avut simptome specifice, doar lipsa apetit, febra nu prea mare si e adevarat o lipsa de vitalitate, cam astea au fost simptomele, eu am fost convons ca am o gripa sezoniera”, a relatat senatorul.

In legatura cu incidentul legat de preluarea sa de la domiciliu fara izoleta, Vergil Chitac a spus ca nu a fost chemat sa dea declaratii pe aceasta tema. „Fiat iustitia, pereat mundus”, a spus senatorul. „Cum sa iau izoleta daca nu mi-a fost pusa la dispozitie”, a indicat el.

Chițac a avut nevoie de două zile de terapie intensivă.

„Am fost la terapie intensiva dar nu intubat, au fost afectati plamanii si am avut nevoie de supliment de oxigen. Si-au revenit plamanaii dupa doua zile, n-am avut alte afectiuni care sa accentueze boala”, a mai declarat senatorul.

Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 44: Caracatița cu Tătaru și Ciolacu! .