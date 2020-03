Sergio Ramos şi Real Madrid donează materiale sanitare spitalelor din Spania

Internaţionalul spaniol Sergio Ramos, căpitanul echipei de fotbal Real Madrid şi al selecţionatei Spaniei, a făcut o donaţie de materiale sanitare spitalelor, prin intermediul UNICEF, la care au colaborat colegii şi clubul său, susţinând lupta împotriva coronavirusului cu 15.000 de kituri de detectare a Covid-19, 1.000 de echipamente de protecţie individuală şi 365.571 de măşti respiratorii, informează EFE potrivit Agerpres.

"Sunt ambasador UNICEF din 2014 şi i-am contactat pe cei de acolo, iar acum va fi prima dată când se angajează să aducă materiale medicale pentru toate spitalele" din Spania, a declarat Ramos."Pentru mine, ca ambasador, este foarte frumos. Am făcut o donaţie foarte importantă şi ei confirmă că va ajunge în Spania vineri. Este un mod de a face pe toată lumea să înţeleagă că putem colabora în orice moment", a adăugat el.Jucătorii lui Real Madrid au studiat modul cel mai direct de a ajuta, după cum au informat surse din cadrul clubului, iar urgenţa materialelor sanitare în spitale a dus la alegerea donaţiei prin UNICEF."Mulţumesc tuturor colegilor mei şi clubului Real Madrid pentru ca au colaborat şi au participat la acest ajutor. Cu toţii trebuie sa fim solidari şi să ajutăm, pentru că trecem prin momente foarte grele, anormale, în care multe persoane se confruntă cu suferinţe mari", a mai spus Ramos.Chiar dacă fotbalul nu mai este pe primul plan în acest moment, căpitanul madrilenilor continuă să se pregătească acasă, sub îndrumarea specialiştilor din cadrul clubului."Real Madrid, încă din primul moment, a fost foarte serios în aceasta privinţă. Chiar din prima zi în care am oprit antrenamentele, ne-au trimis un program de pregătire, cu un accent puternic inclusiv pe alimentaţie şi recuperare, pentru a ne menţine în formă şi a nu ne pierde ritmul. Deşi acest lucru este secundar în acest moment, este important, pentru că nu ştim în ce moment vom reveni în competiţie", a mai spus căpitanul lui Real.