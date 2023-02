Shell anunță încetarea livrărilor de gaz natural lichefiat de la Sakhalinskaya Energia și continuă evaluarea opțiunilor legale

Shell care a ieșit din aproape toate proiectele sale din Rusia, a declarat că va pune capăt tuturor contractelor de achiziție de gaze prin conducte până la sfârșitul anului 2022, deși a precizat că mai are încă două contracte pe termen lung cu companii rusești pentru achiziția de GNL, anunță interfax.com.

Cu toate acestea, una dintre contrapărțile Shell a oprit livrările în cadrul contractelor pe termen lung menționate în al treilea trimestru din 2022, potrivit raportului trimestrial al companiei.

După cum s-a raportat, Shell International Trading Middle East are un contract cu filiala europeană a Novatek, Novatek Gas & Power, pentru vânzarea a 900.000 de tone de gaz pe an din proiectul Yamal LNG. Shell are, de asemenea, un contract pentru furnizarea de GNL din Sakhalin-2 până în 2028, unde compania rămâne acționar, deși intenționează să iasă și din proiect.

Shell a explicat că societatea are un contract pe termen lung cu Sakhalin Energy Investment Company Ltd (Sakhalin Energy Investment Company Ltd, operatorul proiectului Sakhalin-2 implementat în baza acordului de împărțire a producției, a fost înlocuit de compania rusă Sakhalinskaya Energia LLC sau Sakhalin Energy LLC, în conformitate cu un decret al președintelui rus Vladimir Putin).

"Din câte am înțeles, în conformitate cu decretul prezidențial, toate licențele, activele, pasivele și personalul de la Sakhalin Energy au fost transferate către noua companie rusă, în conformitate cu legislația rusă, iar Shell nu primește încărcăturile datorate în baza contractelor pe termen lung. Shell continuă să monitorizeze evoluțiile legate de acest contract și să își evalueze opțiunile în cadrul legal", a declarat compania.

În raportul său, Shell amintește că, începând din primăvara anului 2022, a încetat achizițiile spot de petrol, gaze naturale lichefiate (GNL) și produse petroliere în Rusia. Compania nu a prelungit contractele pe termen lung de achiziție de petrol rusesc și toate contractele sale au expirat la sfârșitul anului 2022, precum și contractele de achiziție de produse petroliere și două contracte de achiziție de gaze prin conducte în Rusia.