SIIJ îl ține în corzi pe fostul magistrat DNA Mircea Negulescu - Două fapte de LIPSIRE de LIBERTATE în mod nelegal, sunt noi acuzații aduse, miercuri, acestuia

Procurorii de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) l-au pus, miercuri, sub învinuire pe fostul procuror DNA Mircea Negulescu, într-un nou dosar instrumentat la această secție și îl acuză de două pretinse fapte de lipsire de libertate în mod nelegal.

Totodată Negulescu a mai fost pus sub învinuire în acest nou caz și pentru trei fapte de represiune nedreaptă, o faptă de cercetare abuzivă și participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare și șase fapte de influențarea declarațiilor.

Potrivit stării de fapt din dosar fostul magistrat ar fi instrumentat un dosar penal pe numele unui alt procuror și intenționa să îl trimită pe acesta în judecată.

În procesul de obținere a probelor pentru respectivul dosar, afirmă SIIJ, Negulescu ar fi lipsit de libertate a doi martori.

„...Lipsire de libertate în mod ilegal ( 2 fapte), fapte prev şi ped de art. 205, alin 1 din Codul Penal, constând în aceea că, la data de 03.03.2016, după ce a dispus organelor de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Comarnic conducerea la sediul DNA Serviciul Teritorial Ploieşti a martorilor .... și .... şi fără a se fi emis mandat de aducere în acest sens, procurorul Negulescu Mircea a exercitat presiuni psihice asupra acestora prin ameninţări şi acţiuni vădit intimidante, constând, în cazul primului, in deţinerea împotriva voinţei sale într-o încăpere a unităţii de parchet timp de mai multe ore (interval 13.40-20.20), interval în care, in mod repetat, pentru perioade scurte de timp a fost presat într-un alt birou pentru a formula denunţ si declaraţie mincinoasă împotriva procurorului ..., iar, la refuzul acestuia, a fost din nou reţinut împotriva voinţei sale in camera descrisă anterior, însoţit fiind în permanenţă de un poliţist, iar in cazul celui de-al doilea, constrângerile au constat in deţinerea acestuia, neînsoţit, într-o încăpere închisă, neamenajată, cu gratii la fereastră, fără posibilitatea de a o părăsi, timp de mai multe ore (interval 13:40 $i 20:20), împotriva voinţei sale, interval în care, in mod repetat, pentru perioade scurte de timp, a fost presat într-un alt birou pentru a formula denunţ si declaraţie mincinoasă împotriva procurorului ...”, se arată în ordonanța celor de la SIIJ.

Surse judiciare afirmă că Negulescu ar fi fost chemat miercuri la SIIJ pentru a i se aduce la cunoștință noile acuzații și afirmă că acuzația de lipsire de libertate în mod nelegal adusă unui fost magistrat pentru modul în care a executat instrucția penală ar fi un caz fără precedent în justiția română post decembristă.

Negulescu și Onea, unicii „clienți” ai SIIJ

Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis în judecată, marți 16 iunie 2020, de procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) într-un dosar în care este acuzat de cercetare abuzivă şi influenţarea declaraţiilor martorilor.

Potrivit unui comunicat al SIIJ, transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus marţi trimiterea în judecată a unui fost procuror (eliberat din funcţie în cursul anului 2019 ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de cercetare abuzivă, influenţarea declaraţiilor martorilor (patru infracţiuni) şi participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigării în formă continuată.

"În fapt, în urma probatoriului administrat s-a constatat că inculpatul, în calitate de procuror de caz într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, ar fi ticluit probe nereale prin construirea unui scenariu mincinos, respectiv obţinerea unui denunţ de la o persoană deja cercetată în acelaşi dosar şi consemnarea de declaraţii nereale sub pseudonim de la mai multe persoane, ar fi realizat acţiuni de determinare prin constrângere morală asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atât cu identitate protejată, cât şi cu identitate reală, să dea declaraţii mincinoase, totul în scopul de a proba existenţa unor fapte de evaziune fiscală şi coruperea alegătorilor şi de a atrage răspunderea penală a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare", precizează anchetatorii.



Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, au fost trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie spre soluţionare.

Anterior acestui dosar SIIJ a mai trimis în judecată un dosar în care fostul magistrat Negulescu și fostul șef al DNA Ploiești Lucian Onea sunt acuzați de fapte similare.

În respectivul dosar instanța supremă a stabilit în urma analizei de cameră preliminară că probele și rechizitoriul SIIJ sunt valide și că judecata în dosar poate începe.

Decizia de cameră preliminară a fost contestată de cei doi, la un alt complet al aceleiași instanțe.