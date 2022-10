Silviu Mănăstire dă de pământ cu USR, după 'raidul' la bibliotecă pentru teza lui Bode: 'Bărbăția lor atârna de liveurile penibile de adolescenți întârziați'

Parlamentari ai USR şi voluntari transcriu "cuvânt cu cuvânt" teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, aflată la Biblioteca Naţională, pentru ca aceasta să poată fi consultată de toţi românii şi să poată fi supusă verificărilor antiplagiat, anunţă USR. La biblioteca din București au mers pentru a transcrie din lucrare Cristian Ghinea, dar și Iulian Bulai. Silviu Mănăstire, secretar general adjunct al PNL, a reacționat sâmbătă, ironizând acțiunea celor de la USR. El descrie gestul celor de la USR drept o „politică făcută cu urlete pe internet.”

„Băiatul ăla mai corpolent de la partidul celor n-au reușit sa salveze Romania mi-a blocat accesul la pagina. E supărat ca s-au jucat unii cu photoshopul și au făcut caterinca de săracul drulau. Ei practica acest tip de gherila online de ani de zile, cu memeuri și atacuri imunde la persoana. La ei se poate și este permis. Când se întâmpla sa-și primească in fata propria lor rețeta plâng ca domnișoarele la măritiș.

Bărbăția lor atârna de liveurile penibile de adolescenți întârziați. Se filmează in grup și și-o fac in cerc, cu tristul ăla de bulai pe post de dizeuza, lăudându-se cum copiază ei cu pixul teze de doctorat având telefoanele mobile la ei, fotografiind si filmând NON stop.

Luați, bre, tilifoanele si citiți cursiv textul tezei de doctorat, in timp ce va înregistrați, ca asta știți sa faceti, va duce capul măcar la asta. Apoi, scoateți vocea in text, costa o aplicație câțiva dolari.

Circul asta de 3 lei, livrat deja de ani de zile, plictiseste deja si cel mai zelos userist. Politica făcută cu urlete pe internet.

Băieți, greul pentru voi de abia acum începe, trebuie sa dati socoteala pentru Blue AIR, trebuie sa vada poporul combinațiile din primăriile si companiile pe care încă la controlați! O sa fie greu la deal cu boii mici. Voi ati avut norocul ca nu v-a luat cineva la întrebări cum se cuvine. Dar, întodeauna vine un dar la final! De ce va e frica nu scăpați. Ca-n Irishman, dacă ati văzut filmul: It is what it is!”, a scris Silviu Mănăstire, pe pagina sa de Facebook.

Joi, Ministrul de Interne, Lucian Bode, a respins afirmaţiile din spaţiul public conform cărora teza sa de doctorat ar fi "secretizată" şi a spus că ea este disponibilă pentru consultare la Biblioteca UBB din Cluj şi la Biblioteca Naţională a României.

"Am văzut afirmaţiile absolut mincinoase din spaţiul public rostogolite, cum că lucrarea mea de doctorat este "secretă", că a fost secretizată chiar. Este o aberaţie să afirmi aşa ceva, că o lucrare susţinută public în 2018 poate fi secretizată în România. Totul a pornit de la un titlu pe care un jurnalist l-a dat unui articol care, pe fond, era absolut corect şi prezenta cronologia susţinerii tezei de doctorat dar titlul era "Bode şi-a secretizat teza de doctorat". Demontez această minciună public", a afirmat Bode, la Digi 24.

Bode a mai spus, la Digi 24, că îi va da în judecată pe toţi cei care îl vor mai acuza că şi-a secretizat teza. „Toţi cei care mă vor acuza, de acum înainte, că am secretizat teza de doctorat, cu toţi mă voi întâlni în instanţă. Prea mult şi-au bătut joc de munca mea şi de ceea ce ei numesc ascunderea tezei, că n-au putut s-o citească. Au citit-o de nu mai au coperţi şi jurnaliştii şi nu numai", a mai adăugat ministrul.