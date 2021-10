Simona Halep a eliminat-o pe Jaqueline Cristian și e în semifinală la Transylvania Open

UPDATE

Simona Halep a declarat, vineri, după ce a învins-o pe Jaqueline Cristian în sferturile de finală ale Transylvania Open, că a mai simţit dureri la spate după accidentarea suferită în partida precedentă, dar în general a fost mult mai bine.

"(n.r. - întrebată dacă aşa le oferă încredere jucătoarelor române, învingându-le clar) Îşi iau încrederea din jocul lor. Este vorba despre tenis, am încercat să dau totul astăzi, am fost motivată, am fost bucuroasă să fiu pe teren, mi-am tratat spatele seara trecută şi azi dimineaţă şi m-am simţit mai bine. Sunt foarte fericită că am câştigat şi am trecut în semifinale. A fost mult mai bine (n.r. - spatele), am simţit un pic la rever, chiar de la antrenament, dar sunt obişnuită cu această durere şi ştiu cum să mă descurc cu ea. Am încercat să uit de ea şi doar să mă bucur de tenis şi sunt cu adevărat mândră de performanţa mea de astăzi. A fost un meci greu, cu o adversară dificilă, solidă, puternică şi are un viitor strălucitor. (n.r. - despre ce s-a întâmplat cu serviciul ei) E un secret, nu pot să spun. De fapt e doar încredere, am muncit mult cu antrenorii mei, pentru a face serviciul un pic mai puternic. Am nevoie de asta la acest nivel, pentru că este întotdeauna greu să joc împotriva jucătoarelor puternice când trebuie să servesc. Să sperăm că pot servi aşa pentru că mă ajută. Dar aţi văzut <slice-ul> meu de astăzi? Pot să spun că am cei mai buni antrenori români, mă bucur că îi am în echipa mea, sunt persoane minunate şi mă simt grozav cu ei, îmi oferă încredere, mă fac să cred în mine şi cred că acesta este cel mai important lucru pentru o jucătoare de tenis. Când zâmbeşti tot timpul, ai o şansă să joci mai bine. (n.r. - despre viitoarea adversară) Este o bucurie să pot juca semifinala aici, la Cluj. Mereu când am jucat acasă a fost o presiune în plus, dar parcă mă motivează mai mult atunci când am presiune şi joc mai bine. Amândouă joacă bine. Cu Kostiuk am jucat nu demult. Va fi un meci dificil. Cu Emma nu am jucat, este foarte nouă în circuit, a făcut o performanţă extraordinară la US Open. Vreau doar să mă bucur de meci şi cu oricine aş juca o să încerc să dau tot ce am mai bun ca să câştig. Îmi doresc tare mult", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Știrea inițială

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Jaqueline Cristian, locul 105 WTA, beneficiară a unui wildcard.

Cristian a abordat curajos meciul cu titrata ei adversară. A încercat să joace lung, să o împingă pe Halep cât mai departe de linia de fund a terenului. Principala favorită a reuşit să contracareze această tactică şi să o mişte pe Jaqueline, să o facă să lovească din alergare, situaţie în care rivala ei a pierdut controlul loviturilor. În plus, jucătoarea de 23 de ani a greşit mingi uşoare şi s-a văzut repede condusă cu 0-3.

După ce a salvat o minge de 0-4, pe propriul serviciu, Cristian a pus şi ea un ghem pe tabelă. Unghiurile "desenate" de ea pe teren s-au deschis mai mult şi Halep a început să greşească mai des. Jaqueline a avut trei mingi de break la 1-3, dar Halep le-a anulat servind bine şi a rămas în avantaj de trei ghemuri. Cristian a revenit de la 0-40 în ghemul următor, dar ghemul a mers în dreptul Simonei, care imediat a închis setul cu serviciul, 6-1, după 33 de minute.

Simona Halep nu a strălucit vineri, dar a ştiut să profite de slăbiciunile adversarei sale. Jaqueline a continuat să joace oscilant în setul al doilea. Ici-colo câte o reuşită, urmată de serii de erori neforţate. Ea a luat primul ghem al setului, Halep pe următoarele şase, încheind meciul cu 6-1, după 67 de minute de joc.

Fostul lider WTA va evolua în penultimul act cu jucătoarea britanică Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, sau cu Marta Kostiuk din Ucraina, locul 55 WTA şi cap de serie numărul 6. Acest meci urmează să se desfăşoare pe terenul central de la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Calificarea în semifinale este recompensată cu un premiu de 10.100 dolari şi cu 110 puncte WTA. Jucătoarele eliminate în sferturi primesc un premiu de 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA.