Singurii cetăţeni care merită să beneficieze de o indemnizaţie specială sunt militarii români (Eugen Tomac)

Singurii cetăţeni care merită să beneficieze de o indemnizaţie specială pe viaţă sunt militarii români, foştii deţinuţi politici sau soţiile ori soţii militarilor români decedaţi în teatrele de operaţiuni, declară preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, notează Agerpres.

"Am argumentat de ce considerăm că singurii cetăţeni români care merită să beneficieze de o indemnizaţie specială pe viaţă sunt militarii români, foştii deţinuţi politici sau soţiile ori soţii militarilor români decedaţi în teatrele de operaţiuni. În rest, sistemul nostru de pensii trebuie ajustat, astfel încât cetăţenii sa beneficieze de pensii care să le asigure un trai decent", scrie miercuri Tomac pe pagina de Facebook.El mai precizează că PMP a fost primul partid care a susţinut "fără reţinere că pensiile speciale sunt un furt"."Am strâns sute de mii de semnături pentru a promova acest demers politic. Am depus o iniţiativă legislativă în acest sens. Am explicat de ce nu este corect să existe pensii speciale pentru primari şi parlamentari", afirmă Tomac.Plenul Camerei Deputaţilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă.