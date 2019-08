Siria: Cinci morţi, între care trei copii,într-un atentat cu maşină capcană în zona controlată de miliţiile kurde

Explozia unui vehicul capcană a ucis cinci persoane miercuri, între care trei copii, într-un oraş controlat de forţele kurde, în nord-estul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP citat de agerpres.

Vehiculul a explodat în apropiere de postul de control de la Al-Qahtaniyah, în provincia Hassake, aflată sub controlul Forţelor democratice siriene (FDS), conform OSDO.Agenţia de presă oficială Sana a indicat că atentat ul s-a soldat cu mai mulţi morţi, între care copii, dar fără să ofere date precise.Atacul nu a fost revendicat deocamdată.Gruparea jihadistă Statul Islamic comite cu regularitate atacuri în nord-estul Siriei, în pofida pierderilor suportate în martie în ultima sa rămăşiţă teritorială la Al-Baghuz, o mică localitate la limita estică a Siriei.Statul Islamic este prezent în continuare în vastul deşert sirian şi dispune de celule latente în mai multe regiuni din ţară, între care şi zone dominate de FDS care au efectuat o ofensivă la Al-Baghuz cu sprijinul coaliţiei internaţionale conduse de SUA.În afară de atacurile cu maşină capcană, Statul Islamic a dat foc câmpurilor cu grâu cu scopul aparent de a creşte insecuritatea alimentară în regiune.În acelaşi timp, forţe loiale regimului sirian au preluat sub controlul lor miercuri două localităţi din mâinile jihadiştilor şi grupurilor rebele în nord-vestul Siriei, în urma unor confruntări nocturne soldate cu aproape 30 de morţi, potrivit OSDO.Localităţile Zakat şi Al-Arbaeen din provincia Hama au trecut sub controlul regimului miercuri dimineaţă. Cele două localităţi sunt situate în apropiere de Kafarzita şi Latamna, 'ultimele enclave ale opoziţiei pe care regimul le-ar putea ocupa' în nordul provinciei Hama, a indicat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane.