Situație HALUCINANTĂ - Colegiul Medicilor a sesizat Poliția: într-un coafor se făceau intervenții chirurgicale

Colegiul Medicilor din Suceava a depus o plângere la Poliție, reclamând că într-un coafor din oraș s-ar face intervenții estetice, deși nu există nicio unitate medicală înregistrată sau vreun medic care să realizeze aceste operații. Oamenii legii fac cercetări pentru înșelăciune.

Președintele Colegiului Medicilor din Suceava, dr. Sorin Hâncu, a declarat, sâmbătă seara, la Antena3, că a sesizat Poliția pentru a ancheta aceste fapte pe care le consideră „complet ilegale”.

„Am sesizat Poliția care este în măsură să ancheteze astfel de practici complet ilegale. Nu avem niciun nume, dar trebuia să se înregistreze ca și clinică, unitate medicală privată și locația unde își desfășoară activitatea, dar nu avem nimic de acest fel. Ei spun pe internet că sunt clinica numărul 1 în estetică din București, nu avem un nume, nimic. Am auzit ca se desfășoară (activitatea medicală – n.r.) într-un coafor. Noi nu avem treabă, asta anchetează Poliția. Noi vrem numai să fie în deplină legalitate, pentru ca astfel de practici, în spații complet necorespunzătoare pot fi un real pericol pentru sănătate. Se pot transmite boli foarte grave, cum este SIDA, hepatita C sau infecții, ori Colegiul Medicilor are această obligație, de a veghea la buna desfășurare a actului medical, atât în privința medicilor, cât și a locațiilor în care aceștia își desfășoară activitatea”, a declarat dr. Hâncu.

Potrivit acestuia, este posibil ca astfel de intervenții să mai fi avut loc, însă acest lucru nu a fost cunoscut până acum de reprezentanții Colegiului Medicilor.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că se fac cercetări, după ce, în oraș au apărut mai multe afișe prin care se anunță că în perioada următoare o să aibă loc consultații estetice.

„Pentru orice activitate de genul acesta (...) trebuie să ceară și un aviz de la Colegiul Medicilor, că vin pe raza lor de competență și fac ceea ce fac. Probabil că nu au cerut, Colegiul Medicilor a depus sesizare și noi urmează să vedem despre ce e vorba. Facem cercetări într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Cercetările se desfășoară in rem”, a spus Epureanu.

Epureanu a spus că intervențiile nu au avut loc, acestea fiind programte, potrivit anunțurilor, pentru săptămâna viitoare.

În anunțurile publicitare din oraș, salonul ar oferi mărire buze și pomeți, ștergerea ridurilor, cocktailul frumuseții cu vitamine, umplere și depigmentare de cearcăne, lipoliză (slăbire localizată) și terapia „Vampir”. Anunțuri au fost postate și pe pagina de facebook, însă acestea au fost șterse.