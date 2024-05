Situația de pe frontul ucrainean se schimbă dramatic: forțele armate rusești avansează violent într-o zonă strategică / Atacuri în rafală ale rușilor (analiști)

Situația din Donețk e schimbată serios, forțele armate rusești reușind să avanseze în apropierea mai multor așezări.

„Inamicul a avansat în Arkhangelske, lângă Novooleksandrivka, la sud de Pervomaiske”, se arată în raport.

Președintele american Joe Biden a semnat pe 24 aprilie un proiect de lege care prevede alocarea a zeci de miliarde de dolari în asistență de securitate pentru Ucraina. Departamentul american al Apărării a menționat că un nou ajutor american ar putea ajunge foarte repede pe teritoriul ucrainean. Experții au avertizat că rușii ar putea încerca să profite de timpul pe care îl au înainte de sosirea ajutorului din partea Statelor Unite pentru ucraineni pentru a merge mai departe.

Pe măsură ce apărătorii ucraineni și aliații Ucrainei prezintă mai multe slăbiciuni, forțele ruse profită și avansează în regiunea Donețk. Rușii și-au început asaltul asupra Chasiv Yar, în timp ce un atac complementar, de flancare, se împinge încet de la Avdiivka ocupată, în încercarea de a tăia drumul de aprovizionare de la Kramatorsk la Kostiantynivka. Chasiv Yar este foaierul Kostiantynivka, un oraș mai mare care a servit ca un important teren militar ucrainean. „Intenția lor este să se apropie de principalele noduri de tranzit și, prin urmare, să facă apărarea Donețkului dificil de susținut din punct de vedere sistemic”, a spus Michael Kofman, un savant în domeniul militar la Carnegie Endowment cu sediul în DC pentru Kyiv Independent.

În ultimele zile, această forță a trecut de apărarea ucraineană, depășind Ocheretyne, un sat din prima linie din regiunea Donețk. Ucrainenii asediați s-au retras din mai multe sate din apropiere pe 28 aprilie, în timp ce Rusia a continuat presiunea. Vă reamintim că Rusia a capturat Avdiivka în februarie, după o operațiune istovitoare de patru luni. Moscova a continuat ofensiva, bazându-se pe capacitatea sa de a reface forțele în principal prin recrutarea de noi soldați.

Cinci persoane au fost ucise, inclusiv un bărbat şi fiica sa, iar alte 20 au fost rănite în mai multe atacuri ruse în estul şi nord-estul Ucrainei, potrivit autorităţilor regionale, relatează AFP, potrivit News.ro.

Doi civili care se aflau într-o maşină au fost ucişi de o bombă aeriană ghidată lansată de forţe ruse în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunţat miercuri guvernatorul Oleg Sînegubov.

Este vorba despre o femeie în vârstă de 38 de ani şi tatăl său, a anunţat Parchetul General ucrainean.

”Ruşii au atacat (miercuri), la ora (locală) 10.00 (şi ora României) o maşină şi o casă la Zolociv”, un sat situat la aproximativ 50 de kilometri de frontiera cu Rusi, cu ”bombe aeriene ghidate”, a acuzat Oleg Sînegubov.

Alte 13 persoane au fost rănite, inclusiv un copil în vârstă de 11 ani, a anunţat el pe Telegram.

Altă femeie în vârstă de 67 de ani a murit din cauza rănilor, mai târziu, în urma unui bombardament asupra satului Leliukivka, în aceeaşi regiune, a anunţat guvernatorul.

Regiunea Harkov, situată la frontiera cu Rusia, a cărei cea mai mare partea a fost ocupată de armata Moscovei la începutul invaziei, în februarie 2022, înaintea unei prime contraofensive ucrainene, în toamna lui 2022, este vizată aproape constant.

Rusia a folosit în ultimele luni bombe aeriene ghidate noi şi puternice, cu consiecinţe devastatoare.

Forţele ruse deţin iniţiativa în Harkov, în urma eşecului unei mari contraofensive ucrainene în vara lui 2023.

Alt atac rus s-a soldat cu doi morţi şi şase răniţi la Guirnîk, o localitate mică situată la aproximativ 15 kilometri de linia frontului în regiunea Doneţk (est), a anunţat pe Telegram guvernatorul Vadim Filaşkin.

Tiruri de artilerie şi un atac rus cu dronă au rănit patru persoane la Niukopol, în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regional Serghii Lîsak.

El a anunţat că trupe ruse au atacat oraşul cu lansatoare de rachetă de tip ”Uragan” şi a postat imagini cu o casă incendiată.

3/ Russian milbloggers claimed that Russian forces advanced in fields southwest and northwest of Ocheretyne, west of Novokalynove (north of Avdiivka), northwest of Keramik (north of Avdiivka), and east of Novooleksandrivka (NW of Avdiivka and Ocheretyne). https://t.co/Q8Fus1pnfn pic.twitter.com/DJoD1Cf0Zv