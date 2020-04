Situația paturilor la ATI în România - Explicațiile lui Raed Arafat și Nelu Tătaru

Raed Arafat afirmă că România are, în prezent, peste 200 de pacienţi infectaţi cu SARS-COv-2 în stare critică, aflaţi la terapie intensivă, el anunţând că unele secţii ATI atrag atenţia asupra faptului că au atins deja două treimi din capacitatea de îngrijire a pacienţilor în stare gravă, notează news.ro.

„Evoluţia ne arată că situaţia încă nu este sub control total, oricând poate să crească exponenţial, este în creştere, încă nu am trecut hopul. (...) încă mai avem o perioadă de suportat în măsurile astea de autoizolare şi de reducere a activităţii sociale. Nu este încă momentul să ne întoarcem la cum am fost înainte. Mai avem o perioadă de trecut până ajungem la faza respectivă. Cine se relaxează ne pune în pericolul de a exploda situaţia şi de a ne pune în situaţia să nu mai putem să o controlăm. (...) La acest moment există încă un risc de creştere” a afirmat Raed Arafat duminică seară, la România Tv.

El a spus că, în ceea ce priveşte acest risc, el rămâne valabil în următoarele două sau trei săptămâni.

Arafat a precizat că 204 pacienţi se aflau internaţi duminică, în secţiile de terapie intensivă.

„Această cifră ne arată că există un număr semnificativ de oameni în stare critică şi secţiile de terapie intensivă, unele dintre ele, ne semnalează că au ajuns la două treimi din capacitate” a mai spus Raed Arafat.

El a spus că „chiar dacă se relaxează situaţia, să nu ne aşteptăm la situaţia care a fost înainte”, arătând că măsuri precum purtarea măştii, respectarea unor reguli de igienă sau distanţarea socială faţă de vârstnici ar urma să fie în continuare respectate.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat vineri că sistemul sanitar românesc poate face faţă numărul de cazuri COVID-19 care există în acest moment, dar că urmează "două săptămâni grele".

"În funcţie de evoluţie putem spune cât poate suporta sistemul sanitar românesc. Noi suntem pregătiţi pentru un anumit număr de cazuri. Avem 1.723 de paturi de ATI complet utilate. (...) Nu avem deocamdată foarte multe cazuri pe ventilator. Suntem pregătiţi, în acest moment, pentru numărul de cazuri pe care îl avem şi pentru numărul de cazuri din reanimare pe care îl avem în acest moment, suntem pregătiţi să facem faţă. Rămâne ca evoluţia, explozia sau nu, a unui număr de cazuri, să ne arate în ce măsură sistemul sanitar vibrează sau ajunge la o saturaţie. În acest moment putem gestiona cazurile pe care le avem”, a declarat Nelu Tătaru joi, într-un interviu acordat Digi 24.