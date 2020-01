Situație dramatică la Satu Mare - Un sinucigaș a fost salvat în ultima clipă

Un bărbat care intenţiona să-şi încheie socotelile cu viaţa, încercând să sară de pe podul Golescu, în Satu Mare, a fost prins în ultimul moment de doi tineri, notează observator.tv.

Băieţii au apucat să-l înşface de geacă, în momentul în care bărbatul a făcut saltul spre apă.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost salvat de la moarte de doi bărbați, care l-au văzut plângând pe balustrada podului Golescu din Satu Mare, pregătindu-se să sară.

Unul dintre salvatori, Cristian un tânăr de 26 de ani, a povestit ce s-a întâmplat PresaSM.

"L-am văzut pe bărbat dincolo de balustradă și plângea. Am sunat la 112 și mi s-a spus să îl țin de vorbă, împreună cu un alt domn. Asta am și făcut, dar la un moment dat bărbatul și-a dat drumul. În acel moment l-am prins de geacă și l-am ținut. Dar acesta s-a eliberat din geacă și a încercat să se arunce din nou. Atunci l-am prins de pantaloni, iar împreună cu celălalt domn l-am ținut tare până au venit polițiștii și jandarmii. Sincer, am plâns de emoție. A fost o situație la limită", a spus băiatul.

Bărbatul a fost preluat ulterior de un echipaj medical al SMURD.