SK Innovation Co Ltd din Coreea de Sud deschide o fabrică de baterii în Urgania

SK Innovation Co Ltd din Coreea de Sud intenționează să construiască o a doua fabrică de baterii pentru vehicule electrice în Statele Unite și are în vedere extinderea unei alte fabrici din Ungaria pentru a răspunde cererii crescânde, anunță Reuters, potrivit Mediafax.

O fabrică a SK Innovation se construiește în statul american Georgia și ar putea avea o capacitate echivalentă cu 10 GWh, a spus Kim.

Firma s-a angajat deja să investească 1,7 miliarde de dolari pentru a construi prima fabrică de 9,8 GWh pentru a furniza baterii companiei Volkswagen care are o unitate de producție în Tennessee, care va începe să lucreze anul viitor.

Cea de-a doua uzină, de 10 GWh, ar necesita aproximativ 1 miliard de dolari.

În Ungaria, SK Innovation are în vedere extinderea celei de-a doua sale fabrici - în prezent în construcție - la 16 GWh de la 10 GWh pentru a spori livrările către Volkswagen, a spus Kim, adăugând că firma este în discuții cu producătorul auto pentru a o transforma într-un joint venture.

O purtătoare de cuvânt a spus că o altă opțiune luată în considerare este construirea capacității suplimentare de 6 GWh într-o altă țară europeană.

Volkswagen a declarat pentru Reuters că cererea pentru baterii electrice a depășit 300 GWh pe an în Europa și Asia și că discută opțiuni cu diverși parteneri.

SK Innovation, cel mai marerafinărie de petrol din Coreea de Sud, s-a extins rapid în baterii pentru mașini.

Planurile sunt menite să ajute firma să facă față unei creșteri a comenzilor.

În China, prima fabrică de 7,5 GWh a companiei SK din Changzhou a început să producă la sfârșitul anului 2019, iar o fabrică de 20 GWh din Yancheng va fi finalizată până la sfârșitul anului. Compania are în vedere și investiția în EVE Energy Co Ltd din China, aducând o capacitate uplimentară de 8,5 GWh, a spus Kim.

Kim se așteaptă ca mașinile electrice să reprezinte peste 10% din vânzările globale de mașini în 2025 și aproape 20% în 2030, când capacitatea SK Innovation ar fi de aproximativ 200 GWh.