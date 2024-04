SkyShowtime anunţă primul parteneriat în Europa Centrală şi de Est cu DIGI România

Începând din 25 aprilie 2024, DIGI - unul dintre cei mai importanţi operatori de telecomunicaţii din România, va introduce întregul pachet de servicii SkyShowtime în grila sa de programe şi va distribui canalele liniare premium SkyShowtime 1 HD (poziţia 110) şi SkyShowtime 2 HD (poziţia 111) tuturor clienţilor care beneficiază de serviciul TV digital. Parteneriatul cu DIGI România reprezintă un punct de referinţă pentru Europa Centrală şi de Est, marcând prima colaborare B2B derulată de SkyShowtime în această regiune.

În cadrul unei campanii speciale de lansare, DIGI va oferi acces fără costuri suplimentare la portofoliul complet SkyShowtime pentru abonaţii care deţin serviciul de televiziune digitală, pentru o perioadă limitată de timp, până la data de 15 iulie 2024. După încheierea promoţiei, clienţii DIGI se vor putea abona la serviciul SkyShowtime şi vor putea alege dintr-o gamă de pachete avantajoase, ofertă care va fi anunţată în lunile următoare.

Abonaţii serviciului TV digital vor avea acces cu autentificare la întregul conţinut SkyShowtime, inclusiv la cele mai recente lansări cinematografice de succes de la celebrele studiouri de film Paramount Pictures şi Universal Studios. În plus, vor putea viziona titluri importante ale serialelor exclusive de pe platformă, precum toate episoadele hitului global Yellowstone şi spin-off-urile sale 1883 şi 1923, alături de o selecţie în continuă actualizare a serialelor originale SkyShowtime.

CEO-ul SkyShowtime, Monty Sarhan, a declarat: "Încă de la început, SkyShowtime s-a concentrat pe construirea de parteneriate cu principalii furnizori de televiziune din pieţele unde activăm. Iar acum, la un an de la lansarea în România, suntem extrem de mândri să intrăm în acest nou parteneriat cu DIGI, extinzând acoperirea şi disponibilitatea SkyShowtime la peste două milioane de clienţi."

"Pe măsură ce peisajul media continuă să evolueze, obiectivul nostru rămâne neschimbat – acela de a asigura clienţilor noştri acces la un conţinut extins şi diversificat. Pentru DIGI, furnizarea unui serviciu de înaltă calitate implică investiţii în tehnologie de vârf şi încheierea unor parteneriate cheie, aşa cum este cel cu SkyShowtime, pentru a permite oferirea unei experienţe de divertisment îmbunătăţită. Ne bucurăm să anunţăm semnarea acordului de difuzare a canalelor SkyShowtime în grila noastră TV din România, prin care ducem mai departe misiunea asumată de companie, de a ajunge în casele milioanelor de utilizatori cu o multitudine de programe captivante”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al DIGI Communications N.V.

Hristina Georgieva, Chief Business Officer pentru SkyShowtime, a declarat: "Acesta este primul nostru parteneriat în Europa Centrală şi de Est şi suntem extrem de mândri să ne alăturăm echipei DIGI şi platformei lor de succes. Suntem încântaţi să susţinem oferta DIGI cu portofoliul SkyShowtime de divertisment premium şi să oferim opţiuni suplimentare şi mai multor utilizatori din România."

Gabor Harsanyi, Manager General Regional pentru Europa Centrală şi de Est la SkyShowtime, a declarat: "Lansarea acestui parteneriat alături de DIGI este un moment uriaş pentru SkyShowtime şi comunitatea din România. Suntem încântaţi să oferim mai multe opţiuni şi modalităţi de a accesa conţinutul SkyShowtime şi aşteptăm cu nerăbdare să dezvoltăm acest parteneriat."

SkyShowtime găzduieşte aproximativ 50% din box office-ul de la Hollywood. Printre filmele disponibile în prezent în serviciu, se numără: Cocaine Bear, Fast X, Oppenheimer, PAW Patrol: The Mighty Movie, Smile, Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, The Perfect Escape şi The Super Mario Bros.Movie.

Clienţii DIGI vor putea viziona, de asemenea, seriale originale SkyShowtime cum ar fi Poker Face, The Curse, Veronika precum şi viitorul The Tattooist of Auschwitz, cu actorul Harvey Keitel în rol principal. Telespectatorii se vor bucura de spectacole globale exclusive, inclusiv noul hit Lawmen: Bass Reeves sau de seriile Special Ops: Lioness, cu Zoe Saldana şi Nicole Kidman, Halo, Star Trek: Discovery, Ted şi Tulsa King, cu Sylvester Stallone. Mai mult, grila de programe SkyShowtime va cuprinde titlurile preferate ale cinefililor şi seriale de colecţie precum Dexter, Frasier, The Office, Ray Donovan şi multe altele.

Abonaţii DIGI care dispun de pachetul TV digital vor beneficia de acces neîntrerupt atât la cele două canale liniare premium SkyShowtime 1 HD şi SkyShowtime 2 HD, cât şi la serviciul de streaming SkyShowtime, fără costuri suplimentare, pe toată durata campaniei promoţionale valabile în perioada 25 aprilie 2024-15 iulie 2024. Pentru a obţine acces la serviciul de streaming Skyshowtime, utilizatorii se vor autentifica în contul de client DIGI şi vor urma paşii necesari pentru a se genera voucherul promoţional.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi:

www.skyshowtime.com

www.digi.ro/skyshowtime

Despre SkyShowtime

SkyShowtime este cel mai nou serviciu de streaming din Europa. O asociere a Comcast şi Paramount Global, SkyShowtime reuneşte cele mai bune programe de divertisment de la Hollywood şi locale.

Începând cu filme şi seriale originale de la brandurile emblematice Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios şi Peacock, până la seriale SkyShowtime Originals, SkyShowtime este noua casă a divertismentului premium din Europa.

Lansat în 2023 pe toate pieţele pe care este prezent, SkyShowtime este disponibil în: Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieţei de telecomunicaţii din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuţie TV (pay-TV) şi telefonie fixă, deţinând o cotă importantă pe segmentul de comunicaţii mobile, precum şi cea mai mare acoperire la nivel naţional. Compania derulează operaţiuni în România, Spania, Italia şi urmează să lanseze servicii electronice în Portugalia şi Belgia.

Soluţiile de conectivitate şi comunicaţii electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe reţele moderne de fibră optică şi tehnologii de ultimă generaţie. DIGI pune la dispoziţia clienţilor săi prin intermediul diviziei media şi o ofertă diversificată de conţinuturi radio şi TV: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel şi Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM, DIGI24 FM şi serviciul de content Digi Online.