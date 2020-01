Solistul formaţiei The Rolling Stones, Mick Jagger, a stabilit un acord pentru a produce podcasturi originale cu studioul Warner Bros.

Solistul formaţiei The Rolling Stones face parte dintr-un grup care va produce podcasturi narative originale pentru studioul Warner Bros. Digital Networks, potrivit The Hollywood Reporter, anunță news.ro.

Studioul a semnat un prim contrat cu Rainy Day Podcasts, o companie înfiinţată de Jagger, partenera sa de la Jagged Films Victoria Pearman, producătorul Steve Bing ("The Polar Express") şi scenaristul nominalizat la Oscar Josh Olson ("A History of Violence").

Prin acest contract, Rainy Day va dezvolta până la şapte podcasturi originale, cu formate care variază de la naraţiuni la docuserii, până la discuţii şi interviuri.

Rainy Day a stabilit producţii cu Allison Anders ("Grace of My Heart", "Gas Food Lodging"), John Brancato ("Terminator Salvation", "The Game") şi Zack Stentz ("X-Men: First Class").

"Totul începe cu un cuvânt", au spus Jagger, Pearman, Bing şi Olson. "Suntem foarte încântaţi să lucrăm cu Warner Bros. pentru a crea un mediu în care cei mai buni scriitori să fie liberi să-şi urmeze cu proiectele cu maximum de libertate creativă".

Jagger şi Pearman au înfiinţat Jagged Films în 1995. Producţiile companiei includ serialul HBO "Vinyl", "Get On Up" şi remake-ul "The Women" din 2008, dar şi documentarul lui Martin Scorsesse despre formaţia The Rolling Stones - "Shine a Light".