Sondaj: 'O treime din părinţii americani nu vor să îşi vaccineze copiii împotriva gripei în acest an'

Potrivit unui sondaj realizat la nivel naţional în Statele Unite, o treime dintre părinţii americani nu intenţionează să îşi vaccineze copiii împotriva gripei în acest an, în ciuda riscului ca aceştia să contracteze coronavirusul. În plus, o treime din părinţi nu consideră că este foarte importantă vaccinarea copiilor lor în acest an, în ciuda recomandărilor organizaţiilor guvernamentale şi a medicilor pediatri, potrivit rador.ro.

„Copiii cu vârste sub cinci ani, în special cei mai mici de doi ani, riscă cel mai mult să dezvolte complicaţii asociate cu gripa”, a declarat Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din SUA şi a adăugat că vaccinarea împotriva gripei în timpul pandemiei de COVID-19 este extrem de importantă pentru toate vârstele.

„Putem vedea vârfuri de epidemie de gripă şi vârfuri de epidemie de COVID-19 în acelaşi timp, ceea ce ar copleşi cu totul sistemul de sănătate, ar reduce mult capacitatea de testare şi ar reduce substanţial capacitatea noastră de a trata eficient ambele afecţiuni respiratorii”, a declarat Sarah Clark, director asociat al sondajului realizat la Spitalul de Copii C.S. Mott, Michigan Medicine.

Expertul american în boli infecţioase, Anthony Fauci, a subliniat încă o dată importanţa vaccinării împotriva gripei în acest an, şi nu mai târziu de luna octombrie. „Este disponibil vaccinul, ar trebui să îl faceţi. Nu mai aşteptaţi şi nu lăsaţi să treacă octombrie”, a declarat pentru CNN Anthony Fauci.