Sorin Grindeanu: Lucrările la autostrada Timişoara-Moraviţa ar putea începe deodată cu cele la drumul expres Oradea-Arad

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că lucrările la autostrada Timişoara-Moraviţa, spre Serbia, ar putea începe în aceeaşi perioadă cu cele la drumul expres Oradea - Arad. Grindeanu a precizat că aceste şosele vor face parte dintr-un traseu european prin care se unesc oraşele Gdansk (Polonia) şi Salonic (Grecia).

Potrivit lui Sorin Grindeanu, care s-a aflat vineri la Timişoara, în acest moment, studiul de fezabilitate pentru şoseaua de mare viteză Timişoara-Moraviţa are o lună întârziere şi va fi gata în septembrie.

”E undeva cu o lună întârziat studiul de fezabilitate pe Timişoara-Moraviţa. Undeva în septembrie va fi finalizat, ceea ce înseamnă că în toamnă va putea fi lansat în licitaţie. E cel mai scurt traseu Gdansk-Salonic. Am avut o discuţie şi cu domnul Ilie Bolojan (preşedintele CJ Bihor, n.r.) despre drumul expres Oradea-Arad. Vor termina şi ei studul de fezabilitate undeva în aceeaşi perioadă cu Timişoara-Moraviţa, astfel încât să fie lansată în această toamnă partea de execuţie de la Oradea la Moraviţa, sigur, separat”, a declarat ministrul Transporturilor.

Grindeanu a precizat că este în legătură permanentă cu autorităţile din Serbia şi a reamintit momentul în care Dacian Cioloş, în urmă cu aproape 7 ani, când deţinea funcţia de premier, declara că Autostrada Timişoara-Moraviţa spre Belgrad nu este prioritară pentru ţară noastră.

”Sunt întâlniri periodice cu Serbia. La unele a fost prezent şi prefectul judeţului Timiş şi Instituţia Prefectului a monitorizat aceste lucruri. Noi mergem înainte. A avut ghinion domnul preşedinte Aleksandar Vučić. În 2016 eram întâmplător şi preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi a făcut o întâlnire la nivel de guverne, era prim-ministru atunci. Întâlnirea s-a petrecut la Consiliul Judeţean Timiş între o echipă condusă de la Aleksandar Vučić din partea Serbiei şi de dl. Dacian Cioloş din partea României. În presă a apărut că dl. Cioloş a considerat atunci că acest proiect, Timişoara-Pancevo (Serbia), nu e prioritar pentru România şi nu a considerat că această zonă este una care să prezinte interes. Anul trecut am fost la Salonic la întâlnirea balcanică şi am avut o discuţie cu preşedintele Aleksandar Vučić, am solicitat o întâlnire pe acest proiect. Ştiţi care a fost prima reacţie? «Voi aţi spus că nu vreţi». La 2 săptămâni am semnat un parteneriat cu omologul meu. Accidente precum a fost cel cu Cioloş sper să nu se mai întâmple”, a conchis Sorin Grindeanu.

În ceea ce priveşte studiul de fezabilitate pentru Autostrada Timişoara-Moraviţa, preţul acestuia a fost majorat şi s-a acordat o prelungire a termenului de finalizare.

Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Timişoara-Moraviţa, care ar urma să realizeze conexiunea cu Serbia şi să fie legată de şoseaua de mare viteză Belgrad-Vatin, conform unui memorandum semnat vara trecută la Timişoara de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, şi Tomislav Momirovic, ministrul Construcţiilor, Transporturilor şi Infrastructurii din Serbia, a fost majorat cu peste 16%, de la 8.727.474 lei fără TVA la 10.155.287 lei fără TVA, adică la final va costa aproape 2 milioane şi jumătate de euro cu TVA. Diferenţa a fost luată din rezerva prevăzută în contractul de finanţare cu bani europeni. Demersul a fost justificat prin cele trei crize care au dus la instabilitatea din piaţa construcţiilor: criza economică post-Covid, criza energiei şi criza cauzată de conflictul militar din Ucraina, potrivit informaţiilor din SEAP.

Termenul pentru finalizarea studiului de fezabilitate, care era iniţial 4 mai 2022, a fost prelungit deja de două ori, ultima oară până pe 9 septembrie 2023.

Nouă autostradă va avea 73 de kilometri în total, pe teritoriul României, de la Timişoara, până la Moraviţa, la ieşirea din ţară spre Serbia. Trecerea spre Serbia se va face printr-un punct de trecere a frontierei nou, ce se va afla la aproximativ 1,55 km faţă de actuala vamă de la Moraviţa.

Autostrada Timişoara-Moraviţa (A9) se va desprinde din A1, în zona Remetea Mare, continuând prin Giroc şi Jebel, judeţul Timiş.

CNAIR şi Ministerul Transporturilor au semnat încă din august 2019 contractul de finanţare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Timişoara-Moraviţa, pentru a obţine fondurile nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1.

La licitaţia pentru studiul de fezabilitate lansată în martie 2019 s-au înscris două asocieri şi a fost câştigată de Search Corporation SRL – Egis România SA. Contractul pentru documentaţie a fost semnat de CNAIR în 4 mai 2020.

Viitoarea autostradă care ar urma să lege Timişoara de Pancevo (Serbia) asigură conexiunea rapidă cu capitala Serbiei, Belgrad, pentru că de la Pancevo până la Belgrad e drum cu două benzi de circulaţie pe sens, cu regim de autostradă.