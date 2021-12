Sorin Grindeanu șterge pe jos cu USR: 'Am văzut toate gafele şi toate prostiile pe care le-au făcut'

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că a văzut cum a funcţionat nouă luni Guvernul PNL-USR şi toate ”gafele şi toate prostiile pe care le-au făcut”. ”Îi văd pe mulţi viteji, care până acum două luni erau la guvernare, şi acum sunt viteji”, a afirmat, duminică, Grindeanu, precizând că România ajunsese ”aproape de buza prăpastiei”.

Sorin Grindeanu a vorbit, duminică, la Prima TV, despre faptul că niciuna dintre formaţiunile politice din Parlament nu are majoritate, aşa că trebuia găsită o formă de cooperare.

Citește și: VIDEO Sorin Grindeanu recunoaște că liderii PSD trebuie să bea ceai de muşeţel, așa cum a spus Alina Gorghiu: 'E o abordare corectă'

Grindeanu a explicat că este normal ca alegătorii PSD să nu fie foarte mulţumiţi de varianta aleasă, PNL şi PSD având un istoric lung de rivalitate politică.

Prim-vicepreşedintele PSD a precizat, însă, că PSD nu are 50% din parlamentari.

”Nu e 50%, e clar că trebuie să-ţi găseşti o formă de alianţă. PNL şi UDMR sunt aproape cât PSD. Nici ei la rândul lor nu puteau să facă singuri un Guvern. Am văzut cum a funcţionat.... Îi văd pe mulţi viteji, care până acum două luni erau la guvernare şi acum sunt viteji. Am văzut cum a funcţionat nouă luni acel guvern, am văzut toate gafele şi toate prostiile pe care le-au făcut”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, România ajunsese aproape de buza prăpastiei.

”România ajunsese undeva aproape, aproape că nu vreau să exagerez, aproape de buza prăpastiei cu toate cele patru crize suprapuse una peste alta”, a mai afirmat Grindeanu.