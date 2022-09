Arhidiaconul Sorin Mihalache va susține, timp de o lună, o serie de conferințe în Statele Unite ale Americii

Părintele Arhidiacon Adrian Sorin Mihalache, Lector al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, va susține în lunile septembrie și octombrie o serie de conferințe în Statele Unite ale Americii.

Turneul de conferințe și ateliere, al căror invitat este Părintele Mihalache, este organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae.

Cei care doresc să participe sunt rugați să contacteze persoana responsabilă pentru fiecare eveniment, au transmis organizatorii.

Programul evenimentelor este următorul:

4 Septembrie 2022

Ora 11.00 am – Mănăstirea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Middletown, NY, Protos. Ieremia, tel: 845-345-3060.

Atelier: Autocontrolul și cultivarea voinței.

8 Septembrie 2022

Ora 6.00 pm – Parohia Sfântul Ierarh Nicolae, Woodside, New York, Pr. Marius Dumitrescu, tel: 917-592-2571.

Conferință: Inteligența spirituală și cultivarea credinței creștine. Câteva reflecții filocalice și perspective științifice.

9 Septembrie 2022

Ora 6.00 pm – Parohia Acoperământul Maicii Domnului, Houston, Texas, Pr. Iulian Aniței, tel: 830-743-2693

Conferință: Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale ! Formidabila întâlnire dintre reflecția patristică a teologiei creștin-ortodoxe și descoperirile recente din cosmologie și neuroștiințe.

10 Septembrie 2022

Ora 9.00 am – Ora 6.00 pm – Parohia Sfântul Ioan Casian, San Antonio, Texas, Pr. Valentin Ilieș, tel: 512-919-2776.

Atelier: Cultivarea atenției și experiența vieții spirituale.

11 Septembrie 2022

Misiunea Sfânta Maria, Austin Cedar Park, Texas, Pr. Gabriel Ilieș, tel: 737-230-7799.

14 Septembrie 2022

Ora 6.00 pm – Parohia Învierea Domnului, Sacramento, California, Pr. Teodor Gîrlonța, tel: 916-375-9978.

Conferință: Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale! Formidabila întâlnire dintre reflecția patristică a teologiei creștin-ortodoxe și descoperirile recente din cosmologie și neuroștiințe.

17 Septembrie 2022

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Upland, California. Arhim. Nicodim Bibarț, tel: 323-874-9980.

Atelier/Conferință, Sfânta Liturghie.

Conferință: Inteligența spirituală și cultivarea credinței creștine. Câteva reflecții filocalice si perspective științifice.

Atelier– TBD.

22- 27 Septembrie 2022

23 Septembrie, Ora 7.00 pm – Parohia Sfinții Ioachim și Ana, Seattle, Washington, Pr. Ștefan Drăgoi, tel: 206-793-7660

Conferință: Viața în captivitatea ecranelor – de la tulburări ale atenției la demența digitală. Reflecții în lumina rezultatelor din neuroștiințe și a experienței Părinților filocalici.

24 Septembrie – 25 Septembrie, Atelier: Cultivarea atenției și experiența vieții spirituale.

1-2 Octombrie 2022

1 Octombrie, Ora 12.00 pm – Catedrala Sf. Împărați Constantin și Elena, Chicago, IL.

Conferință: Inteligența spirituală și cultivarea credinței creștine. Câteva reflecții filocalice si perspective științifice.

2 Octombrie, Ora 12.30 pm – Catedrala Sf. Împărați Constantin și Elena, Chicago, IL.

Conferință: Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale! Formidabila întâlnire dintre reflecția patristică a teologiei creștin-ortodoxe și descoperirile recente din cosmologie și neuroștiințe.

5-9 Octombrie 2022

Mânăstirea Sf. Dumitru/Middletown NY, Biserica Sf. Nicolae/Woodside NY- Congresul Tinerilor ROYA.

Responsabil: Florina Radu, 971-916-0612.

Arhid. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, având cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică.

Din 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (neuroștiințe fundamentale), cu teza „Neuroștiințele vieții spirituale”.

Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”, fiind implicat şi în mai multe proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.