Sorina Matei DINAMITEAZĂ dosarul lui Kovesi: 'Adina Florea a încălcat deja legea. Fostei şefe DNA i s-au încălcat drepturile procesuale'

Jurnalista Sorina Matei „dinamitează” dosarul fostei șefe DNA! Ea afirmă într-o postare pe Facebook că procurorul Adina Florea a efectuat cu încălcarea Codului de Procedură Penală acte de urmărire penală în acest dosar, exemplificând audierea fostului premier Victor Ponta de săptămâna trecută, încălcându-i cu această ocazie Laurei Codruţa Kovesi drepturile procesuale. Jurnalista Sorina Matei susține că acest lucru determină „nulitate în dosar”, care povestește cronologic situația.

„BREAKING: Bomba cu fisiune: Procurorul Adina Florea a încălcat deja legea/CPP în dosarul Kovesi. Fostei şefe DNA i s-au încălcat drepturile procesuale situaţie care determină nulitate în dosar #NulitateÎnDosarulKovesi

Procurorul Secţiei de Investigare a magistraţilor, Adina Florea, procuror de caz în speţa “Kovesi -Jakarta- aducerea lui Nicolae Popa” a încălcat normele Codului de Procedură Penală în dosarul Kovesi, norme care prevăd că un procuror nu mai poate face acte de urmărire penală într-un dosar din momentul în care unei persoane i-a fost deja stabilită şi a dobândit calitatea de suspect şi până când acesteia nu i-a fost adusă la cunoştinţă şi a luat act prin proces verbal de această calitate de suspect.

Însă din momentul în care i-a stabilit în dosar calitatea de suspect Codruţei Kovesi, adică de miercuri/13 februarie 2019 şi până când Laura Codruţa Kovesi a luat cunoştinţă de această calitate prin semnarea procesului verbal, adică vineri/15 februarie 2019, ora 13.00, procurorul Adina Florea a efectuat cu încălcarea Codului de Procedură Penală acte de urmărire penală în aceeaşi speţă: a citat joi/14 februarie 2019 şi a audiat martori în acelaşi dosar vineri dimineaţa, acţiuni deja de notorietate publică. De exemplu, l-a citat şi audiat pe fostul premier Victor Ponta, încălcându-i cu această ocazie Laurei Codruţa Kovesi drepturile procesuale.

SITUAŢIA PE SCURT:

*Miercuri, 13 februarie 2019, Laura Codruţa Kovesi a dobândit calitatea de suspect în dosarul Jakarta/aducerea lui Nicolae Popa, motiv pentru care în aceeaşi zi de miercuri a fost emisă şi citaţia pe numele fostei şefe DNA ca suspect pentru faptele de luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă, citaţie care i-a fost înmânată tot miercuri la ora 20.00 de către un ofiţer de Poliţie, fiind invitată să se prezinte vineri, 15 februarie 2019, la ora 13.00, la sediul secţiei de investigare a magistraţilor.

*Potrivit Codului de Procedură Penală, art 305, alin 3, atunci când din datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta iar persoana DOBÂNDEŞTE calitatea de suspect. Lucru care s-a întâmplat miercuri, 13 februarie 2019.

*Potrivit CPP, art 275, CHEMAREA unei persoane în faţa organului de urmărire penală se face prin citaţie scrisă, se face din oficiu prin agenţii procedurali ai organelor judiciare, orice alt salariat al acestora, şi prin intermediul poliţiei locale care transmit un plic închis cu menţiunea Pentru Justiţie/ A se înmâna cu prioritate. Art 259 al aceluiaşi CPP arată că suspectul se citează la adresa unde locuieşte. Lucruri care s-au întâmplat tot miercuri, 13 februarie 2019, la ora 20.00.

*Potrivit CPP, art 307, ADUCEREA LA CUNOŞTINŢĂ A CALITĂŢII de suspect care este un act parte a efectuării şi desfăşurării urmăririi penale, înseamnă că persoanei care a dobândit calitatea de suspect în dosar i se aduce la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate, i se comunică fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia dar şi drepturile procesuale prevăzute la art. 83 CPP, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de luare la cunoştinţă a tuturor acestora. Lucru care s-a întâmplat abia vineri, 15 februarie 2019, după ora 13.00.

*DREPTURILE PROCESUALE ale suspectului menţionate cu această ocazie, potrivit art 83, din CPP, sunt următoarele:

- dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia,

- dreptul de a consulta dosarul în condiţiile legii,

- dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa,

- dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii,

- dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei, dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie,

- dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu,

- dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română,

- dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege şi

- dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale.

*Potrivit CPP, art 92, în cursul urmăririi penale, după aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect, avocatul suspectului are DREPTUL SĂ ASISTE la efectuarea oricărui act de urmărire penală în cauză, are DREPTUL SĂ PARTICIPE la AUDIEREA oricărei persoane, la percheziţii, are dreptul să formuleze plângeri, cereri şi memorii, iar pentru orice act de urmărire penală în dosar avocatul trebuie să fie încunoştiinţat. Iar dacă nu se prezintă, procurorul trebuie să facă dovada că avocatul a fost încunoştiinţat de toate acestea.

*Însă după ce miercuri procurorul de caz Adina Florea a emis şi a trimis citaţia Codruţei Kovesi ca suspect şi înainte ca vineri să-i aducă la cunoştinţă această calitatea şi fosta şefa a DNA să semneze procesul verbal de luare la cunoştinţă, joi şi vineri dimineaţă, procurorul Adina Florea a efectuat contrar prevederilor CPP acte de urmărire penală în dosarul Kovesi. Legal, aşa ceva nu mai avea voie să facă pentru că fosta şefă a DNA avea deja stabilită şi dobândită calitatea de suspect.

*Astfel, joi, procurorul Florea l-a citat în acelaşi dosar ca martor pe fostul premier Victor Ponta iar vineri dimineaţa l-a şi audiat pe acesta, de la ora 9.00 până în jur de ora 12.00, înainte ca fostei şefe DNA să i se aducă la cunoştinţă calitatea de suspect şi să semneze procesul verbal de luare la cunoştinţă, fapt care s-a întâmplat după ora 13.00.

*Ca atare, prin neparticiparea avocatului Codruţei Kovesi la audierea lui Victor Ponta şi alte acte de urmărire penală făcute în dosar, lucru care nici nu se putea întâmpla pentru că Laura Codruţa Kovesi nu luase la cunoştinţă de calitatea de suspect şi nu semnase procesul verbal, deşi această calitate o dobândise în dosar încă de miercuri, fostei şefe DNA i s-au încălcat potrivit CPP drepturile procesuale.

*Potrivit normelor CPP, din momentul în care o persoană dobândeşte calitatea de suspect într-un dosar şi până când persoana nu ia la cunoştinţă personal de această calitate şi de drepturile ei procesuale, nu se mai pot efectua niciun fel acte de urmărire penală în acel dosar, nicidecum citări şi audieri de martori, cum a fost cea a lui Victor Ponta, pentru că în lipsa prezenţei obligatorii a avocatului suspectului deja stabilit în dosar orice act de urmărire penală efectuat de procuror este lovit de nulitate.

*Potrivit CPP, art 281, încălcarea dispoziţiilor privind prezenţa suspectului atunci când participarea este obligatorie potrivit legii dar şi încălcarea prevederilor privind asistarea de către avocat a suspectului precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie, determină nulitatea absolută a actelor.

Nici nu a inculpat-o bine şi lui Florea îi pică dosarul. Showul, prostia şi graba strică totul. La instanţă este mereu cu CPP, adică cu legea. #ShitHappens#JakartaShow #ProfesioniştiiLuiDragneaŞiSavonea #FloreaFloricica#NulitateÎnSpeţaKovesi

#FactsDonTCareAboutYourFeelings”, scrie Sorina Matei pe Facebook.