Sorina Matei prezintă documentele care DISTRUG explicațiile lui Kovesi

Jurnalista Sorina Matei prezintă o serie de documente din planul managerial și raportul de activitate al DNA, prezentate de Laura Codruța Kovesi, în care se arată că procurorii DNA erau evaluați inclusiv după modul în care valorificau informațiile primite de la SRI.

Citește și: Teodor Meleşcanu îl CONTRAZICE pe Liviu Dragnea: lovitură pentru marele plan al liderului PSD

”1. Planul managerial semnat de doamna Kovesi prin care a devenit șefa DNA, plan prezentat in fata CSM în mai 2013 în care doamna Kovesi scrie că va evalua semestrial procurorii DNA dacă au “valorificat” informațiile de la serviciile de informații/ SRI și, în plus, propune dezvoltarea relației cu “furnizorii de informații”. Mai mult, propune aplicarea protocoalelor încheiate de dansa la Parchetul General.

Peste toate acestea, în mai 2013, doamna Kovesi scrie că vrea ca DNA să fie implicată activ in tot felul de formate de cooperare și grupuri de lucru constituite in baza Hotărârii 69 a CSAT și Deciziei 275 a premierului. Pentru că fusese propusă de V.Ponta/ decizia premierului și semnată de președintele de la acea vreme/ decizia CSAT.