Sorina Pintea: Fata cu arsuri din Tulcea nu trebuia plimbată. Medicii se ocupă de transferul în Belgia

Sorina Pintea a declarat că medicii se ocupă de transferul pacientei din Tulcea cu arsuri grave, plimbată între spitale pentru că nu s-a găsit un loc liber, ministrul Sănătății menționând că va demara și o anchetă pentru a afla de ce nu au fost respectate procedurile în acest caz, scrie Mediafax.

„Pentru că, într-adevăr, locurile de arși din România sunt limitate, am și declarat de nenumărate ori acest lucru, categoric că am luat decizia cea mai potrivită, pe care am discutat-o împreună cu toți factorii de răspundere. Adică în momentul în care nu avem posibilitatea fizic să tratăm un pacient ars în România, analizăm posibilitatea trimiterii în străinătate. Lucrul pe care îl și facem. Am luat legătura cu departamentul pentru situații de urgență, cu doctorul Călin Alexandru și în acest moment se ocupă de transferul pacientei”, a declarat ministrul Sorina Pintea, la Antena3.

Ministrul a mai precizat că urmează o anchetă pentru a afla de ce tânăra a fost plimbată între spitale: „Cu siguranță vreau să știu de ce nu a putut ateriza elicopterul la Timișoara, dacă sunt condiții meteo, acestea le putem înțelege altfel nu. (...)Am discutat cu departamentul pentru situații de urgență, pe de altă parte cei de la spitalul din Tulcea pregătesc și documentele, formularul cu care pacienta va pleca. Deci nu pot să vă estimez o oră (când va fi transportată pacienta în Belgia, n.r.)”.

Ministrul Sănătății recunoaște că este o problemă în România privind numărul de paturi pentru arși, subliniind că, din păcate, abia din 2018 au început soluțiile concrete în această privință.

„La sfârșitul lunii mai vor fi funcționale paturile de la Timișoara, apoi urmează cele de la Iași în cursul lunii iulie pentru că s-au finalizat citațiile privind achiziția de echipamente specifice centrelor de mari arși, dar atâta vreme cât aceste proiecte ale Băncii Mondiale au fost blocate, nu înțeleg de ce nici eu și nici nu caut vinovații în acest moment. Pur și simplu trebuie să rezolvăm problema. Pe de altă parte avem proceduri, această fată nu trebuia plimbată între spitale, dar cum vă spuneam eu am aflat azi dimineață (marți, n.r.) despre acest caz, prin urmare mă voi interesa să văd ce s-a întâmplat și de ce nu au fost respectate procedurile”, a mai explicat Sorina Pintea.

Precizările vin după ce o tânără de 25 de ani, din Tulcea, cu arsuri grave pe aproape jumătate din corp și ale căilor respiratorii, a fost plimbată între spitale pentru că nu s-a găsit nici un loc unde să fie tratată.

Tânăra a suferit arsurile duminică noaptea, după ce pontonul pe care se afla, în comuna tulceană Sfântu Gheorghe, a luat foc. Adăpostul plutitor se afla pe Dunăre, iar fata a fost transportată cu barca la Murighiol. În cursul zilei de luni s-au făcut încercări pentru a-i găsi un loc într-un spital din țară unde să fie tratată, iar după-amiază a fost urcată într-un elicopter pentru a fi transportată la Timișoara.

Elicopterul a fost însă întors din drum, ajungând la Constanța, iar tânără este internată, marți, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din oraș.