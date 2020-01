Spaniolul Rafael Nadal, după eliminarea de la Australian Open: Dominic Thiem a meritat victoria

Rafael Nadal a declarat, miercuri, la conferința de presă organizată în urma eliminării sale de la Australian Open, după ce a fost învins de Dominic Thiem, scor 6(3)-7, 6(4)-7, 6-4, 6(6)-7, că jucătorul din Austria a meritat din plin victoria, anunță MEDIAFAX.

”Am avut o șansă foarte mare la scorul de 5-3, în primul set. Cu siguranță, a fost un moment foarte important al meciului. Nu am jucat bine în tie-break. Thiem a jucat cu determinarea potrivită. Joacă foarte bine, cu multă energie. Bravo lui. Sincer, nu am făcut un joc rău. Atitudinea mea a fost foarte bună și pozitivă. Nu am renunțat niciodată și sunt fericit pentru asta. Concentrarea mea nu a fost rea și nici jocul meu nu a fost rău deloc. A fost dificil să joc împotriva lui. Desigur, sunt trist pentru că am pierdut oportunitatea să ajung în semifinale, dar am pierdut în fața unui adversar incredibil ce a meritat victoria”, a declarat Rafael Nadal la conferința de presă.

Citește și: #Rezist, solicitare către Klaus Iohannis: Vă transmitem această scrisoare pentru a vă semnala o mare nedreptate pe care Guvernul României o face .

În semifinale, Dominic Thiem se va înfrunta cu Alexander Zverev, iar Roger Federer îl va întâlni pe Novak Djokovic.