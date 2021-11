Specialiştii Muzeului de Istorie şi Arheologie din Mureş au deschis capsula timpului datând din 10 septembrie 1908

Specialiştii Muzeului de Istorie şi Arheologie din judeţul Mureş, alături de arheologi de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, au deschis, luni, în cadrul unei ceremonii, capsula timpului datând din 10 septembrie 1908, care a fost descoperită la temelia Colegiului Reformat din Târgu Mureş în timpul unor lucrări de modernizare.

"La începutul acestui an, am început cercetarea arheologică preventivă în cadrul proiectului de reabilitare preventivă a Liceului Bolyai din Târgu Mureş. Legislaţia din România cere ca asemenea cercetări să aibă loc în cadrul acestor proiecte deoarece, în foarte multe cazuri, se fac intervenţii asupra solului care trebuie supravegheate de către arheolog (...) Pe lângă salvgardarea patrimoniului arheologic, încercăm să scoatem cât mai multă informaţie posibilă asupra elementului cercetat. Acestea sunt valoare adăugată clădirii, oraşului şi comunităţii care foloseşte acele obiective. Acum două săptămâni, în cadrul unor lucrări de introducere a reţelei de utilităţi, în fundaţia acestui edificiu am găsit această cutie de piatră, iar după ce a fost curăţată de către colegii arheologi de la Muzeul Judeţean Mureş am observat că este de fapt piatra de temelie a liceului", a declarat presei arheologul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei Csók Zsolt, şeful săpăturilor arheologice efectuate la Colegiul Reformat din Târgu Mureş.

Arheologul a spus că aceste capsule ale timpului erau o cutumă care se practica în foarte multe cazuri, de pildă, la biserici există acele "pietre de temelie" sau capsule ale timpului amplasate în globurile care se văd în vârfurile turnurilor bisericilor.

"După cum se vede, aceasta este o cutie de piatră care este ornamentată în stil baroc absolut splendid, iar, după cum s-a văzut, aceasta conţine un tub de metal de cupru, care a avut un anumit conţinut: ziare, planurile vechii şcoli, planurile din acel moment. În această fază, tot conţinutul acestei capsule va fi dus în laboratoarele Muzeului Judeţean Mureş, va fi documentat, documentele vor fi scanate, după care vor fi subiectul unei expoziţii, deoarece întreaga comunitate merită să vadă în acele timpuri cu câtă grijă şi ce semnificaţia a avut construcţia unei şcoli", a arătat Csók Zsolt.

Piatra de temelie are o dimensiune de aproximativ 100 x 80 x 60 cm, este confecţionată din calcar de Viştea, este realizată dintr-un material extrem de folosit în regiune şi se află într-o stare bună de conservare.

Obiectele din capsula timpului au fost iniţial menţionate în procesele verbale ale şedinţei magistraţilor din 1908, iar piatra de temelie a fost depusă într-un eveniment similar celui de luni, într-o zi de miercuri, 10 septembrie 1908, la care toţi cei implicaţi în lucrări au fost menţionaţi în planurile clădirii aflate în capsulă.

Planurile clădirii colegiului au fost realizate între 1906 şi 1907 de către arhitectul Baumgarten Sándor şi la 31 martie 1908, Consiliul Local a aprobat construcţia, lucrările fiind finalizate la 3 august 1909.

Pe lângă aceste planuri de construcţie au mai fost identificate mostre ale ziarelor vremii şi monede care atestă contextul istoric al evenimentului, toate aceste obiecte urmând a fi documentate şi restaurate de către echipa Laboratorului de Restaurare şi Conservare de la Muzeul Judeţean Mureş.

Până în momentul în care piatra de temelie şi capsula timpului vor reintra în posesia Eparhiei Reformate din Ardeal şi a Colegiului Reformat, obiectele descoperite vor fi expuse în sala de la parter a Secţiei Muzeului de Istorie şi Arheologie, potrivit Agerpres.ro.

Din echipa care a contribuit la deschiderea capsulei, identificarea obiectelor şi stabilirea gradului de conservare fac parte Oniga Erika, muzeograf la Secţia de Artă a Muzeului Judeţean Mureş, restauratorii Raluca Dumitrescu, Florin Strejac, Călin Pop şi András Tihamér.

La deschiderea capsulei timpului au participat, între alţii, Kató Béla, episcop la Eparhia Reformată din Ardeal, Brendus Réka, şef departament la Secretariatul de Stat pentru Politică Naţională, Biroul Prim-Ministrului Ungariei, Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Kovács Levente, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Portik Vilmos, viceprimarul municipiului Târgu Mureş, Ötvös Koppány Bulcsú, directorul Muzeului Judeţean Mureş şi alţii.