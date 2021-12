Spider-Man: No Way Home, producţia Sony cu cele mai mari încasări în box office-ul american

Lungmetrajul „Spider-Man: No Way Home”, al treilea cu Tom Holland în rol principal, a devenit producţia Sony cu cele mai mari încasări în box office-ul american, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Filmul a generat încasări de 19,7 milioane de dolari în Ajunul Crăciunului, aducând totalul american la 405,5 milioane de dolari şi devenind titlul Sony cu cele mai mari încasări din toate timpurile în SUA.

Anterior, recordul era deţinut de „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), cu 404,5 milioane de dolari.

„No Way Home” este pe punctul de a depăşi pragul de 1 miliard de dolari, la nivel mondial, încasări care îl va aduce pe primul loc în box office-ul global. În plus, va fi o premieră pentru o producţie lansată în pandemie să depăşească această sumă.

În prezent, cele mai recente cifre arată un cumul de încasări de aproximativ 900 de milioane de dolari.

În noul film „Spider-Man”, personajul principal Peter Parker se confruntă cu cel mai brutal inamic de până acum - trecutul. Intriga este ţesută pe mai multe planuri, iar Spider-Man se întâlneşte cu personajele negative din francizele anterioare. Este vorba despre Doctor Octopus, jucat de Alfred Molina, de Electro (Jamie Foxx) şi de Green Goblin (Willem Dafoe). În anterioara continuare „Spider-Man”, identitatea reală a lui Parker a fost dezvăluită în ultimele momente ale filmului. Acum, viaţa lui este marcată de haos.

Benedict Cumberbatch este Doctor Strange, căruia Parker îi cere ajutorul. Zendaya îşi reia rolul MJ, Jacob Batalon revine ca Ned Leeds, Marisa Tomei - în rolul mătuşii May, Benedict Wong - ca Wong şi Jon Favreau - ca Happy Hogan. Lungmetrajul, al treilea cu Holland în prim-plan, este regizat de Jon Watts.