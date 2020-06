Spitalul de Copii 'Grigore Alexandrescu' din București a primit aparatură ORL din Fondul de Urgență al Salvați Copiii

Medicii de la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din București primesc aparatură medicală pentru secția ORL, inclusiv pentru intubarea pacienților, prin intermediul Fondului de Urgență pentru Spitale deschis de Salvați Copiii. Aparatura este în valoare de aproximativ 35.000 de euro.

Salvați Copiii a creat Fondul de Urgență pentru Spitale, pentru întărirea capacității spitalelor, aflate sub presiune crescută pe fondul epidemiei de COVID-19, iar acum sprijină, pentru a doua oară, Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, potrivit agerpres.ro.

Cu sprijin de la Penny Market, unitatea medicală va fi dotată cu aparatură în valoare totală de 35.000 de euro.

Practic, medicii vor beneficia de un fibroscop nazofaringo-laringian, care reprezintă standardul optim pentru o rino-faringo-laringo diagnosticare completă; o sursă de lumină, care furnizează o lumină albă foarte puternică, pentru a asigura o vizualizare clară a corzilor vocale; două videofibroscoape flexibile nazofaringo-laringiane, cu cameră video și monitor, esențiale pentru managementul căilor respiratorii și bronhoscopie.

„Aceste echipamente vor ajuta în soluționarea urgențelor majore din sfera ORL, care presupune salvarea copiilor care au aspirat sau înghițit corpi străini, aflați în iminență de deces prin sufocare. De asemenea, se vor putea realiza bronhoaspirații, absolut necesare copiilor cu afecțiuni neurologice care nu pot respira spontan, dar și la copii cu stare generală gravă, cu comorbidități complexe, aflați în secțiile de terapie intensivă”, spun cei de la Salvați Copiii într-un comunicat de presă transmis marți.

Este cea de-a doua dotare de anul acesta pe care Salvați Copiii o face prioritar la Spitalul Grigore Alexandrescu, de la debutul epidemiei de COVID-19, după ce, la finalul lunii martie, unitatea medicală a primit un ventilator de suport respirator pentru secția ATI pentru intervenții în cazul patologiilor severe.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” este unul dintre cele două spitale de copii din București care asigură linie de gardă continuă în specialitatea ORL pediatrie, având peste 30.000 de consultații pe an și în medie 100 de consultații pe zi. În cadrul secției ORL se efectuează bronhoscopii 24 de ore din 24, iar anual, 400 de copii necesită extragerea corpilor străini.

„ Salvați Copiii are o colaborare îndelungată cu Spitalul Grigore Alexandrescu, este al 5-lea an când reușim să ajungem cu aparatură medicală vitală. Cu atât mai mult, anul acesta, de la debutul pandemiei, am ținut permanent legătura cu medicii, pentru a ști sigur că nevoile lor reale își găsesc sprijin. Este o dotare importantă, deoarece aceste echipamente îi vor ajuta pe medici să pună un diagnostic cât mai rapid, adică să nu piardă minute prețioase în salvarea vieților celor mici", a spus Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii.

De la crearea Fondului de urgență pentru întărirea capacității sistemului medical românesc, aflat sub presiune în contextul epidemiei, 43 de unități medicale și de îngrijire pacienți și 79 de cabinete de medicină de familie au primit echipamente de protecție și aparatură performantă. Peste 5.500 de cadre medicale au fost sprijinite în lupta contra pandemiei cu 198.264 de echipamente și materiale medicale indispensabile.