Strigătul primarilor de municipii către Dăncilă: 'Nu am fost aleși să plătim doar salarii' / Marian Oprișan, chemat să susțină revolta

Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (PSD), a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că primarii de municipii încearcă să facă până mâine „front comun” cu președinții Consiliilor Județene, conduși de Marian Oprișan, cu privire la finanțarea administrațiilor locale în anul 2019. Edilul a explicat cum unii primari au fost nevoiți să apeleze la tăieri de salarii și că există studii care arată discrepanțe majore între regiunile București-Ilfov și Transilvania, pe de-o parte, și Moldova și sudul țării, de cealalaltă parte.

Context: Primarii de municipii au înregistrat, luni, la Guvern, o solicitare prin care cer „de urgență” o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, pentru discuții privind Legea bugetului de stat pe anul 2019. Primarii se declară îngrijorați de modul de repartizare a fondurilor către municipalități. Întâlnirea va avea loc marți, la prânz.

„Problema este destul de neplacută în privința asigurarii bugetelor de functionare si investitii ale primariilor. Anul trecut au fost masuri fiscal bune pentru un segment de dezvoltare a economiei, ma refer la reducerea impozitului de la 16% la 10% si lucrul ăsta a ajutat firmele să se capitalizeze, să își dezvolte afacerile, să își reinvestească fondurile. Dar lucrul acesta a avut repercursiuni negative asupra bugetelor administrațiilor locale, pentru că sursa de venit de echilibrare era impozitul pe venit și acesta scăzând de la 16 la 10 la sută automat primăriile au primit cu 40% mai puțini bani decât ar fi trebuit să primească. Or, nu poți să începi un an cu un buget cu 40% mai mic. Anul trecut, Guvernul a venit și a alocat cote defalcate TVA în completarea sumelor care lipseau, cu discuție că la rectificările din iunie-iulie și la sfârșit de an, să completeze sumele cu nivelul primit în anul 2017. Primăriile au acceptat varianta aceasta transmisă de către dl ministru Teodorovici și la momentul respectiv lucrurile au fost bune pânâ în vară când n-am mai primit sumele pe care trebuia să le primim. Nu le-am primit nici în iarnă și foarte multe primării la sfârșitul anului 2018 erau în imposibilitatea de a-și asigura cheltuielile de funcționare. UNCJR a avut o inițiativă foarte bună și din fondul de rezervă au inițiat o hotărâre de guvern de a asigura primăriile, banii aceia au fost foarte bine primiți și foarte necesari, dar nu vrem să se mai întâmple anul acesta la fel ca anul trecut”, a declarat primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (foto dreapta), pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Potrivit edilului, un studiu realizat de Asociația Municipiilor din România arată că 48 de comune au un buget mai mare decât aproape 1.300-1.500 de comune.

„Problema pe fond rămâne, pentru că și anul acesta, chiar dacă vor veni toți banii din IVG, formula de împărțire a acestor bani va acutiza această discrepanță și acest decalaj între orașe bogate și orașe sărace, între comune bogate, comune sărace. Discuția noastră, a tuturor primarilor, a fost pe un principiu simplu. Dacă împarți procentual dintr-o sumă mare, cel care avea, să zicem, 100 de lei va primi 130 de lei, iar cel care avea 10 lei va primi 13 lei, decalajul de 1 la 10 va fi acum de 1 la 12,5, deci crește decalajul, or trebuie să existe la nivel național o politică de coeziune. Noi am făcut un material și sunt comune unde bugetul și venitul este mai mare decât un municipiu reședință de județ în condițiile în care acea comună nu a investit cu nimic în dezvoltarea comunei, ci a fost beneficiara unor fonduri guvernamentale de dezvoltare a zonei respective și vă dau exemplul Mioveniul, fără ca dl primar să aibă vreo vină. În contrapondere, și s-a făcut un studiu, primele 48 de comune au un buget mai mare decât ultimele aproape 1.300-1.500 de comune. Capitala ia 30% din bugetul țării, Ilfovul ia 5%, deci Capitala și Ilfovul iau o treime din bugetul țării. Apar discrepanțe foarte mari și lucrul acesta trebuie să se oprească odată, altfel vom avea comune bogate care vor deveni și mai bogate și vor rămâne cu excedent bugetar de la an la an pentru că nu au pe ce să cheltuie banii și vor fi comunități sărace”, a explicat Nicolae Barbu.

Primarul Giurgiului a spus că mai mulți aleși au decis să reducă salarii.

„O parte din primării au luat decizia ca această normă de hrană și voucher-ul să fie inclusă în salariu, dar cuantumul salariului să rămână la fel, asta înseamnă că reduc salariile și oferă această normă de hrană ca spor al salariului ca să rămână tot la nivelul anului 2018. Am văzut că foarte mulți primari au luat decizia aceasta pentru că nu mai poți să susții încă o creștere de 10-12%, este de neconceput”, a arătat acesta pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Nicolae Barbu a menționat că primarii nu au fost aleși doar să plătească salarii.

Să știți că decizia și lucrul acesta nu îl spun numai eu, o spun toți primarii cu care discutăm la AMR, nu am devenit primari să plătim doar salarii și să plătim funcționarea primăriei și serviciile publice. Am muncit să devenim primari ca să facem o dezvoltare a orașului, să lași ceva în urmă. Or, noi nu facem acum decât să plimbăm. Și cred că au înțeles (guvernanții - n.red.). Se discută și cu UNCJR să facem front comun și să încercăm să găsim o altă formulă de distribuire a banilor. Noi nu cerem bani suplimentari, acest lucru vreau să să înțeleagă, ci aceeași anvelopă să se împartă altfel, măcar să avem sursele de venit din 2017”, a menționat primarul.

Acesta a adăugat că un alt studiu arată discrepanțe majore între regiunile București-Ilfov și Transilvania, pe de-o parte, și Moldova și sudul țării, de cealalaltă parte.

„Există un studiu efectuat de dl primar de la Sfântu Gheorghe, cu date puse la dispoziție și de către UAT-uri, dânsul este și sociolog și o să vedeți lucruri care nu s-au știut, niște inadvertențe crase, săritoare în ochi, faptul că primele aproape 80 sau 100 de comune au bugetul mai mare decât întreaga Moldova pe regiuni. Aici am creat o zonă, un pol, Bucureștiul și Ilfovul, cu 35%, hiperdezvoltat, unde primarii nu reușesc să cheltuiască toți banii. După aceea, Transilvania, cu zona dezvoltată datorită autostrăzilor și conjuncturii din zona respectivă și sudul cu Moldova care rămân întotdeauna...și se mărește decalajul de la an la an, adică nu reușim să atenuăm”, a spus primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.