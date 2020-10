STUDIU - Această formă de astm crește sever riscul de a te infecta cu noul coronavirus

Persoanele care suferă de astm alergic nu fac forma severă a coronavirusului. Studiul a apărut în Journal of Allergy and Clinical Immunology și are la baza analize făcute pe 65.000 de bolnavi cu astm.

Riscul de a face o formă severă de COVID-19 depinde de tipul de astm. În general, infecţiile virale declanşează agravarea astmului, dar specialiştii sunt de acord cu o veste bună. Se pare că persoanele care suferă de astm alergic nu vor face o formă care să le pună viaţa în pericol. Însă, la persoanele cu astm non-alergic este altă discuţie, informează Mediafax.

Cercetătorii de la Harvard au descoperit că astmul non-alergic creşte riscul de COVID-19 sever cu până la 48%.

Această concluzie se bazează pe datele de la 65.000 de bolnavi de astm.

Cu toate astea, astmul nu este încă în topul comorbidităţilor care duc la forme foarte grave ale bolii.

„Este destul de periculos şi astmul bronşic cronic, la fel ca orice altă problemă cronică. După cum auziţi, am şi o problemă la respiraţie. În fiecare dimineaţă, am aceeaşi problemă. Mă trezesc cu nasul înfundat. Astmul, da, într-adevăr este o problemă destul de importantă, mai ales în perioada aceasta”, spune Anne-Mary Manolache, o persoană cu astm.

„Astmul este o boală inflamatorie cronică, caracterizată prin proces inflamator şi obstrucţie a căilor aeriene. Această inflamaţie a căilor respiratorii, dacă pacientul contactează şi infecţia cu SARS-CoV-2, manifestările sunt mult mai accentuate, tocmai datorită acestei inflamaţii preexistente. Virusul găseşte aici o cantitate mai mare de mucus şi se poate înmulţi mult mai uşor. Sunt trecute pe lista comorbidităţilor afecţiunile cronice obstructive ale plămânului. Dintre afecţiunile cronice obstructive face parte astmul, bpoc-ul şi atunci ele sunt afecţiuni la risc, care pot să îngreuneze situaţia unui pacient care contactează în plus şi infecţia cu SARS-CoV-2”, a declarat Gilda Popescu, medic pneumolog.