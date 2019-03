STUDIU Dieta restrictivă caloric 'poate inversa diabetul de tip 2 timp de cel puţin doi ani'

Diabetul de tip 2 poate fi inversat timp de cel puţin doi ani cu ajutorul unui program de gestionare a greutăţii corporale, conform unui studiu efectuat în Marea Britanie, citat de Press Association și preluat de agerpres.

Peste o treime (36%) dintre persoanele diagnosticate cu această afecţiune, care au urmat timp de cinci luni un regim strict cu ajutorul Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) se aflau încă în faza de remisiune 24 de luni mai târziu, potrivit celor mai recente rezultate ale unui studiu clinic desfăşurat în Marea Britanie.



Potrivit oamenilor de ştiinţă care au realizat studiul, concluziile acestuia ''trag cortina peste epoca în care diabetul de tip 2 era considerat o afecţiune inevitabil progresivă''.



Scăderea din greutate semnificativă este îndeaproape asociată cu remisiunea continuă a bolii, au subliniat cercetătorii.



Aproximativ 300 de persoane din Scoţia şi Tyneside, diagnosticate cu diabet de tip 2 au fost recrutate pentru studiul clinic finanţat de organizaţia caritabilă Diabetes UK.



Jumătate dintre participanţi au beneficiat de tratament standard, la recomandarea medicilor de familie, în timp ce ceilalţi subiecţi au fost incluşi într-un program de gestionare a greutăţii corporale.

Programul a constat în respectarea unei diete restrictive bazată pe consumul a 800 de calorii pe zi timp de cinci luni, cu ajutorul unei asistente sau a unui dietetician.



Rezultatele din primul an, publicate în 2017, au demonstrat că în cazul a 46% dintre participanţi diabetul de tip 2 a fost inversat după un an.



Aproape două treimi (64%) dintre persoanele care au pierdut peste 10 kilograme în timpul regimului au continuat să fie în remisiune după doi ani, potrivit celor mai recente date ale programului Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT).



Cei aflaţi în remisiune în primul an, care nu au mai prezentat simptome de diabet de tip 2 în cel de-al doilea an, au pierdut din greutate, în medie, 15,5 kilograme.



Persoanele în cazul cărora remisiunea nu a continuat au pierdut din greutate, în medie, de 12 kilograme.



''Aceste rezultate reprezintă un progres semnificativ şi trag în sfârşit cortina peste epoca în care diabetul de tip 2 era considerat o afecţiune inevitabil progresivă. Acum înţelegem natura biologică a aceste boli reversibile. Însă, toţi cei aflaţi în remisiune trebuie să ştie că dovezile până la această dată ne spun că diabetul de tip 2 poate reveni în cazul în care se îngraşă la loc'', a atras atenţia profesor Roy Taylor de la Universitatea Newcastle.



Diabetul de tip 2 este o afecţiune des întâlnită, care determină creşterea nivelului de glucoză din sânge.



Oamenii de ştiinţă sugerează că pierderea din greutate poate duce la scăderea nivelurilor de grăsime din pancreas, contribuind la refacere şi stimulând producţia de insulină.



''Remisiunea diabetului de tip 2 poate schimba viaţa. DiRECT oferă o posibilă soluţie, iar noi ne angajăm să colaborăm cu cercetătorii şi NHS pentru a ne asigura că aceste descoperiri interesante ajung cât mai curând posibil la persoanele cu diabet de tip 2", a afirmat doctor Elizabeth Robertson, director de cercetare la Diabetes UK.



În urma rezultatelor încurajatoare ale studiilor clinice, NHS Anglia a anunţat în luna noiembrie că în cazul a până la 5.000 de pacienţi va fi recomandată o dietă lichidă constând în puţin peste 800 de calorii pe zi, urmată timp de trei luni, în cadrul strategiei pentru prevenirea diabetului.



Concluziile studiului clinic, efectuat de Universitatea Newcastle şi Universitatea din Glasgow, au fost prezentate în cadrul unei conferinţe organizată de Diabetes UK şi publicate în The Lancet Diabetes & Endocrinology.