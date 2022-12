Acţiunile autorităţilor chineze de reprimare a protestelor faţă de restricţiile antiepidemice reprezintă "un semn de slăbiciune", afirmă secretarul de Stat american, Antony Blinken, îndemnând Beijingul să găsească soluţii acceptabile, anunță Mediafax.

Referindu-se la restricţiile aplicate de autorităţile chineze pentru oprirea transmiterii virusului SARS-CoV-2, care au generat proteste, Antony Blinken a afirmat că Administraţia Chinei trebuie să găsească soluţii "care să răspundă şi la nevoile oamenilor".

"Cred că în orice ţară în care vedem oameni care încearcă să se exprime, să îşi afirme opiniile, să protesteze paşnic, să îşi arate frustrările - oricare ar fi problema -, în orice ţară în care vedem că se întâmplă astfel de lucruri şi vedem că autorităţile guvernamentale aplică măsuri represive masive pentru a-i opri, acesta nu este un semn de putere, este un semn de slăbiciune", a afirmat Antony Blinken, într-un interviu acordat postului NBC News, potrivit site-ului Axios.com.

Administraţia de la Beijing a sugerat marţi că protestele faţă de restricţiile antiepidemice sunt susţinute din străinătate. Comisia Politică Centrală şi pentru Afaceri Juridice din China a avertizat că "va contracara determinat infiltrările şi actele de sabotaj ale forţelor ostile", în scopul "protejării siguranţei naţionale şi menţinerii stabilităţii sociale", conform agenţiei The Associated Press.

Administraţia de la Washington a exprimat susţinere prudentă, luni, pentru protestele din China, subliniind că toată lumea are dreptul de a participa la manifestaţii paşnice. "Noi am spus de mult timp că oricine are dreptul de a participa la proteste paşnice, aici, în Statele Unite, şi în întreaga lume, inclusiv în Republica Populară China", a anunţat Consiliul pentru Securitate Naţională de la Casa Albă, conform cotidianului The Wall Street Journal. Washingtonul consideră că este improbabilă eficienţa totală a restricţiilor dure impuse de autorităţile chineze pentru a opri răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Sprijinul clar pentru protestele din China riscă să afecteze acţiunile în sensul îmbunătăţirii relaţiilor dintre Washington şi Beijing, în contextul în care preşedintele Joseph Biden a avut recent o întrevedere cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Conform analiştilor, susţinerea sau acţiunile substanţiale în favoarea protestelor din China riscă să fie considerate de Beijing interferenţe în afacerile interne, iar organizatorii manifestaţiilor ar putea fi descrişi de presa oficială chineză ca fiind subordonaţi unor interese străine.

Preşedinţii Joseph Biden şi Xi Jinping au stabilit să reia contactele la nivel de grupuri de lucru în scopul îmbunătăţirii relaţiilor bilaterale, afectate de o serie de dispute politice, comerciale şi militare.