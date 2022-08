SUA invocă motive de siguranță națională și aplică o lovitură grea Chinei

Statele Unite au adăugat şapte institute de cercetare din China, în mare parte legate de industria aerospaţială, pe lista sa de control al exporturilor, invocând preocupări de securitate naţională şi de politică externă, potrivit unei notificări a Departamentului de Comerţ al SUA publicată marţi online.

Potrivit unei notificări postate la Registrul Federal, pe listă au fost adăugate China Aerospace Science and Technology Corporation 9th Academy 771 Research Institute, China Aerospace Science and Technology Corporation 9th Academy 772 Research Institute, China Academy of Space Technology 502 Research Institute, China Academy of Space Technology 513 Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation 43 Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation 58 Research Institute şi Zhuhai Orbita Control Systems, informează News.ro.

Departamentul pentru Comerţ a spus că institutele au fost adăugate pentru ”achiziţionarea şi încercarea de a achiziţiona articole de origine americană în sprijinul eforturilor de modernizare militară ale Chinei”.