SUA se plâng de explozia prețului la benzină: un galon, adică 4.5 litri costă numai 24 de lei!

Preţul mediu pentru un galon de benzină în SUA a atins marţi maximul istoric de 4,37 dolari, potrivit datelor AAA. Aceasta reprezintă o creştere faţă de media de luni de 4,33 USD, preţul fiind cu aproximativ 1,41 USD pe galon mai mare decât nivelul observat acum un an, scrie Business Insider. Deşi datele culese la nivel naţional arată un nivel ridicat al preţurilor, costurile variază în continuare dramatic de la stat la stat. California se mândreşte cu cel mai mare preţ mediu, şoferii plătind aproximativ 5,84 USD per galon pentru benzină obişnuită. Hawaii şi Nevada oferă, de asemenea, preţuri medii peste 5 USD per galon.

Cu toate acestea, anumite părţi din SUA, mai ales cele sudice, se bucură în continuare de preţuri mult mai accesibile la pompă. Georgia a înregistrat marţi cea mai scăzută medie, preţul per galon de benzină atingând aproximativ 3,90 USD. Missouri şi Oklahoma au urmat cu medii de aproximativ 3,93 USD şi, respectiv, 3,95 USD.

Recordul vine pe fondul unui nou obstacol în redresarea pieţei de energie. Preţurile gazelor au crescut pentru prima dată în martie, după ce SUA şi aliaţii au anunţat sancţiuni majore asupra mărfurilor energetice ruseşti. Această evoluţie şi-a inversat cursul în ultimele săptămâni, cu toate acestea, insuficient pentru a reduce preţurile gazelor. Mai nou, creşterea preţurilor a devenit strâns legată de capacitatea rafinăriilor de procesare a ţiţeiului.

Rafinăriile funcţionează aproape de capacitatea maximă, ceea ce înseamnă că sporirea aprovizionării cu ţiţei încă se confruntă cu probleme în drumul către consumatori. Cererea a crescut semnificativ şi în Europa, unde ţările care se bazau în mare măsură pe petrolul rusesc în urmă cu doar câteva luni încearcă să se îndepărteze rapid de ţiţeiul legat de Kremlin. Capacitatea de rafinare a ţiţeiului reprezintă noul blocaj care conduce la creşterea preţurilor la gaze şi, odată cu vara care va aduce o cerere mai puternică de călătorii, decalajul dintre cerere şi ofertă este probabil să se înrăutăţească. (1 galon = 3,78 litri).