Suplimentarea efectivelor Frontex, aprobată de statele UE

Consiliul UE a adoptat oficial vineri planul de consolidare a Frontex (Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă), care până în anul 2027 îşi va constitui un contingent permanent de 10.000 poliţişti de frontieră şi gardieni de coastă europeni ce vor asista ţările confruntate cu o puternică presiune migratoare, informează AFP potrivit Agerpres.

Această sporire a efectivelor, însoţită de un mandat extins, a fost aprobată de Parlamentul European în luna aprilie, iar vineri statele membre ale UE şi-au dat acordul. Frontex anunţase la sfârşitul lunii octombrie lansarea unei campanii de recrutare pentru noile efective.''Noile reguli vor permite Frontex să joace un rol mai important în susţinerea statelor membre pentru controlul frontierelor, returnarea (migranţilor ilegali) şi cooperarea cu state terţe'', a declarat Maria Ohisalo, ministrul de interne al Finlandei, ţară care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE.În prezent Frontex are circa 700 de angajaţi permanenţi la sediul său de la Varşovia şi are desfăşuraţi la frontierele externe ale UE între 1.200 şi 1.500 de agenţi din statele membre şi cele asociate spaţiului Schengen, plus o rezervă de circa 1.500 de agenţi care pot fi mobilizaţi în caz de urgenţă.Contingentul permanent, care va fi constituit progresiv începând din anul 2021, va fi compus din membri ai personalului operaţional al Frontex (3.000 la orizontul anului 2027) şi din persoane detaşate din statele membre. Rezerva pentru reacţie rapidă va fi menţinută până la finele anului 2024.Dintre cele 30 de state participante, contingentele cele mai mari vor fi oferite de Germania (peste 1.000), Franţa (aproape 800) şi Italia (aproape 600).''Statele membre vor rămâne primele responsabile pentru gestionarea propriilor frontiere, Frontex şi personalul său oferind o asistenţă tehnică şi operaţională doar în urma unui acord'' cu aceste ţări'', precizează preşedinţia Consiliului UE. Aşadar statele membre ale UE vor păstra prerogativa controlului suveran asupra propriilor frontiere, iar aprobarea lor va fi necesară pentru autorizarea operaţiunilor Frontex.