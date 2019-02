Surprize și confirmări la Gala premiilor Grammy 2019 - Lista câștigătorilor

Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători la cea de-a 61-a gală de decernare a premiilor Grammy.

GENERAL:- Albumul anului: "Golden Hour" - Kasey Musgraves- Înregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino- Cântecul anului: "This Is America" - Childish Gambino- Cel mai bun artist debutant: Dua Lipa

POP:



- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper



- Cel mai bun album pop: "Sweetener" - Ariana Grande



- Cea mai bună interpretare pop solo: "Joanne" - Lady Gaga



DANCE/ELECTRONIC:



- Cea mai bună înregistrare dance: "Electricity" - Dua Lipa & Silk City featuring Diplo & Mark Ronson



- Cel mai bun album Dance/Electronic: "Woman Worldwide" - Justice

ROCK:



- Cea mai bună piesă rock: "Masseduction" - St. Vincent (Jack Antonoff & Annie Clark - compozitori)



- Cea mai bună interpretare rock: "When Bad Does Good" - Chris Cornell



- Cea mai bună interpretare metal: "Electric Messiah" - High On Fire



- Cel mai bun album rock: "From The Fires" - Greta Van Fleet



ALTERNATIVE:



- Cel mai bun album alternativ: "Colors" - Beck

R&B:



- Cel mai bun album contemporan urban: "Everything Is Love" - The Carters



- Cea mai bună interpretare R&B: "Best Part" - H.E.R. Featuring Daniel Caesar



- Cea mai bună piesă R&B: "Boo'd Up" - Ella Mai (Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane - compozitori)



- Cel mai bun album R&B: "H.E.R." - H.E.R.



RAP:



- Cel mai bun album rap: "Invasion of Privacy" - Cardi B



- Cea mai bună interpretare rap: "King's Dead" (Kendrick Lamar) şi "Bubblin" (Anderson .Paak)



- Cea mai bună interpretare rap/cântec: "This Is America" - Childish Gambino



- Cea mai bună piesă rap: "God's Plan" - Drake



COUNTRY:



- Cea mai bună interpretare country solo: "Butterflies" - Kasey Musgraves



- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Tequila" - Dan + Shay



- Cea mai bună piesă country: "Space Cowboy" - Kasey Musgraves



- Cel mai bun album country: "Golden Hour" - Kasey Musgraves.