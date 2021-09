Surse: Anca Dragu scapă de furia echipei Cîțu

PNL nu va da asaltul la șefia Senatului, cel puțin momentan. Liberalii nu strâng semnături pentru revocarea președintelui Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), au relatat sâmbătă surse senatoriale pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Potrivit surselor citate:

1. PNL vrea refacerea coaliției, astfel că scoaterea USR PLUS de la guvernare se petrece doar la nivel de Guvern pentru că de acolo au demisionat miniștrii USR PLUS. Însă chiar și acolo unde Florin Cîțu i-a dat afară pe secretarii de stat și prefecții USR PLUS, nu vor fi numiți înlocuitori de la PNL sau UDMR pentru a le da celor de la USR PLUS semnalul că PNL lasă posturile libere în vederea întoarcerii USR PLUS la Guvern. Astfel, PNL nu vrea să se atingă de posturile USR PLUS din Parlament, pentru a nu rupe toate punțile în vederea revenirii USR PLUS la guvernare, au explicat surse PNL din Senat.

2. PNL și UDMR nu au voturi suficiente pentru a schimba președintelui Senatului. Revocarea Ancăi Dragu ar însemna o alianță PNL cu AUR sau cu PSD, negocieri în care PNL nu vrea să se angajeze.

3. O eventuală debarcare a șefei Senatului se va lua în discuție, eventual, doar după Congresele PNL și USR PLUS, și doar dacă nu se reface coaliția de guvernare, sau doar dacă se reface coaliția de guvernare și au loc alte negocieri în urma cărora USR PLUS cedează Senatul pentru a primi altceva la schimb.