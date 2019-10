SURSE Blocaj la Cotroceni: majoritatea parlamentară de la moțiunea de cenzură nu mai există

Formarea noului guvern a devenit o misiune mai spinoasă decât au prezentat-o partidele înainte să dea PSD jos de la butoanele Palatul Victoria. La Cotroceni, președintele Klaus Iohannis încearcă să țeasă o majoritate în Parlament pentru investirea unui nou cabinet. O surpriza este ca pana la aceasta ora, seful statului nu a pus pe masa inca, in discutiile neoficiale cu partidele, numele premierului pe care il va anunta marti, au zis surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. 'Calcaiul lui Ahile e ca avem candidati la prezidentiale si electoratul are asteptari mari', au zis sursele citate. Acesta este motivul pentru care fiecare partid pune pe masa conditii de la care nu vrea sa abdice. 'Majoritatea pentru guvern nu exista la aceasta ora', au mai spus surse politice de la varful negocierilor. Subiectele aflata in disputa sunt:

Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin: Iohannis, PNL, USR, ALDE si Pro Romania vor, dar UDMR nu voteaza Guvernul daca sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ): Iohannis, PNL si USR vor desfiintarea ei, dar ALDE nu voteaza un guvern care sustine desfiintarea SIIJ

Alegeri anticipate: Klaus Iohannis, PNL si USR vor, dar UDMR nu voteaza Guvernul daca are in plan alegerile anticipate

Formula de Guvern: PNL ar guverna cu oricine, ALDE nu voteaza un Guvern din care face parte PMP, PMP nu intra intr-un Guvern in care ar intra ALDE sau Pro Romania. O parte din USR ar intra la guverne, alta parte ar vrea sa faca opozitie

OUG 114: PNL vrea abrogare, ALDE vrea doar ajustare