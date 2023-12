SURSE - Lucruri grave sunt cuprinse în dosarul clasat al DNA pe controlul ISU Prahova de la Ferma Dacilor. Tragedia a readus în atenție plaga corupției

Detalii din dosarul clasat al DNA pe controlul ISU Prahova de la Ferma Dacilor: Cornel Dinicu ar fi oferit în august 2019, cu titlu de foloase necuvenite, contravaloarea consumaţiei pentru masa de protocol a ISU Prahova, informază Mediafax.

În iulie 2019, ISU Prahova ar fi făcut doar un control formal la pensiunea Ferma Dacilor – în urma căruia ar fi dat doar un avertisment, iar în august 2019 – ISU Prahova ar fi organizat ofiţerilor ISU o masă de protocol la pensiune – oferită chiar de patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu.

Dosarul care îl viza pe prim adjunctul ISU Prahova şi alţi patru inspectori ISU Prahova – a fost clasat după 3 ani de DNA

Clasarea descrie potenţiale fapte de abuz în serviciu comise de ofiţeri ai ISU Prahova la momentul controalelor efectuate pe linia securităţii la incendiu

Dosarul a fost clasat de către colonelul magistrat Mihai Gheorghe, procuror în cadrul Serviciului pe Militari al DNA, iar comunicările clasărilor au fost transmise pe 29 martie 2023, către 11 persoane, inclusiv către conducerea ISU Prahova, de către şeful Serviciului pe Militari al DNA de la acea vreme, Liviu Lascu

Noua conducere a DNA redeschide dosarul, în urma tragediei de la pensiunea Ferma Dacilor

La pensiunea Ferma Dacilor - care nu avea autorizaţie ISU - în urma incendiului violent, până în prezent sunt 6 persoane decedate/ carbonizate şi încă 2 persoane dispărute

În această seară, IGSU a cerut ISU Prahova un raport despre controalele şi sancţiunile aplicate la pensiunea Ferma Dacilor

Dosarul Serviciului pentru militari al DNA a început pe 20 august 2020 şi iniţial viza faptele posibil comise de către prim adjunctul ISU Prahova, col. DUMITRU ELISEI-TIBERIU şi alţi patru inspectori de prevenire tot ai

ISU Prahova: cpt. SAVU LULIAN-MIHAI, slt. VASILE ALEXANDRO-VALENTIN, plt. adj. GHERGHE NECULAI-LAURENTIU şi cpt. CHELBA CRISTINA.

Iniţial, dosarul a fost deschis „in rem” pe o potenţială săvârşire de abuz în serviciu dacă funcţionarul public ar fi obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Dosarul a fost instrumentat de către colonelul magistrat Mihai Gheorghe, procuror în cadrul Serviciului pe Militari al DNA.

Procurorii DNA suspectau că, „în mod direct şi în repetate rânduri”, prim adjunctul ISU Prahova ar fi solicitat subordonaţilor să nu aplice măsuri contravenţionale impuse de lege ca urmare a efectuării de controale la obiective, agenţi economici, de pe raza competentă, „în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în condiţiile exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu de către inspectorii de prevenire, la momentul controalelor efectuate pe linia securităţii la incendiu, cu referire la următoarele împrejurări de fapt”.

În dosarul DNA sunt menţionate mai multe situaţii de control suspectate de procurorii DNA:

un control de prevenire la SC Abzac România SRL ( la care director era chiar soţia prim adjunctului ISU Prahova)

un alt control la fabrica de mobilă SC Bradul Măneciu SRL ( ofiţerului i s-ar fi oferit o reducere de 20% la preţ la mai multe articole de mobilier comandate pentru dotarea propriei locuinţe)

un alt control la SC Ceramica Bianca SRL Ploieşti ( nu ar fi fost plătită contravaloarea achiziţiei unei chiuvete)

două controale realizate la Cramele Halewood şi SC Ferma Dacilor Production SRL în 2019.

Dosarul DNA arată şi ce s-ar fi întâmplat în 2019 la Ferma Dacilor:

„În perioada 01-12.07.2019, cadrele Inspectiei de Prevenire ar fi fost planificate sa desfăşoare activitati de control la mai multe crame de pe raza judetului Prahova, context în care col. DUMITRU ELISEI-TIBERIU i-ar fi instruit pe inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino" al judetului Prahova astfel încât, cu ocazia efectuarii controalelor, aceştia sa desfaşoare preponderent activitati de indrumare şi sa nu aplice sanctiuni contraventionale cu amenda in situatia in care vor constata lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, cu argumentul de a fi primul control in cadrul acestora.

Modul partinitor in care col. DUMITRU ELISEI-TIBERIU, respectiv cpt. CHELBA CRISTINA, inspector in cadrul Inspectiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino" al judetului Prahova au inteles sa­şi exercite atributiile de serviciu a fost evidentiat in cuprinsul datelor şi informatiilor detinute şi cu referire la controalele efectuate in 08-12.07.2019 la S.C. THE ICONIC ESTATES.A. (CRAMELE HALEWOOD), punctele de lucru din mun. Ploieşti str. Gageni nr. 92 şi com. Gura Vadului, sat Tohani, nr. 92, jud Prahova, respectiv ,,FERMA DACILOR", ce functioneaza sub entitatea juridica S.C. FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. com. Gura Vadului, sat Tohani, jud Prahova, concretizate in notele de control nr. 4468413 din 09.07.2019 şi nr. 4468421 din 12.07.2019, sanctiunile contraventionale aplicate, respectiv doar cu avertisment avand ca motivatie asigurarea obtinerii pentru sine, dar şi pentru altii, a unor foloase necuvenite concretizate , in primul caz, in primirea la data de 09.07.2019 a unei ,,cutii cu sticle de vin" iar, in cel de-al doilea caz, la data de 07.08.2019, a unei ,,mese de protocol oferita de conducerea lnspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova membrilor comisiilor de evaluare şi însoţitorilor de loturi (ofiţeri fn cadrul Jnspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă) la etapa nafionala a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţa (organizate în perioada 07- 09.08.2019)"

Astfel, s-a retinut cu valoare de sesizare, ca dupa finalizarea controlului din data de 09.07.2019, efectuat la punctul de lucru al S.C. THE ICONIC ESTATE SA (CRAMELE HALEWOOD) din mun. Ploieşti, str. Gageni nr. 92, jud. Prahova, in jurul orei 14.00, cpt. CHELBA CRISTINA ar fi parcat autoturismul proprietate personala, cu numarul de inmatriculare (X), pe str. Pompierilor din mun. Ploieşti, iar in prezenta col. DUMITRU ELISEI-TIBERIU, ar fi incarcat o cutie cu sticle de vin, primita de la reprezentantii societatii sus-mentionate, in autoturismul utilizat de acesta, marca Nissan Quasqai.

Pe de alta parte, in imprejurarile aratate, la data de 07.08.2019, in conditiile controlului avand caracter formal realizat la data de 10.07.2019 la obiectivul,, FERMA DACILOR" din localitatea Tohani, DINICU CORNEL, persoana despre care s-a sustinut a fi administrat, la data faptelor, prin interpuşi societatea in cauza, ar fi oferit, cu titlu de foloase necuvenite, contravaloarea consumatiei pentru masa de protocol mentionata anterior.

Dupa momentul determinarii cadrului procesual ,,in rem", în realizarea obiectului urmaririi penale în cauză au fost administrate probe cu înscrisuri, dar şi probe testimoniale, analiza acestora impunand a se constata asupra incidentei prev. art. 16 alin. 1 lit. ,,c" din Codul de procedura penala, astfel că în cauza urmeaza a fi dispusa o solutie de clasare atat sub aspectul savarşirii infractiunii de abuz fn serviciu in forma speciala reglementata de Legea nr. 78/2000, cat şi sub aspectul infracţiunilor corelative de luare şi dare de mita, punctual pe fiecare dintre situatiile de fapt avute in vedere la momentul sesizarii în cauză.

(...) Analiza probelor administrate nu a condus la obiectivarea împrejurărilor de fapt apreciate ca posibil circumscrise ilicitului penal la momentul formulării sesizării în cauză.

Astfel, nu au fost identificate probe a căror utilitate, pertinenţă şi concludenţă să fie apte a realiza determinări concrete cu privire la o eventuală rezoluţie infracţională propusă şi pusă în aplicare de prezumtivii subiecţi procesuali principali şi regăsite în posibilitatea neîndeplinirii sau exercitării în mod defectuos şi cu titlu oneros a atribuţiilor de serviciu ( a se vedea în acest sens susţinerile şi documentele justificative depuse de col. Radu Adrian Constantin – preşedintele Asociaţiei Salvatorii Prahoveni”.

Constatările inspectorilor de prevenire, aşa cum au fost evidenţiate în cuprinsul proceselor verbale de control întocmite, corelativ sancţiunilor aplicate celor doi agenţi economici, prezumă legalitate acestora, susţinerile din cuprinsul depoziţiilor date şi consemnate în calitatea procesuală de martor constituind un alt argument în fundamentarea soluţiei de clasare a cauzei. (...)

Concluzionând, caracterul singular al împrejurarilor de fapt apreciate ca circumscrise ilicitului penal la momentul formularii sesizării în cauză, în conditiile în care probele administrate nu au oferit alte indicii cu valoare probatorie care să obiectiveze săvârşirea faptelor şi să conduca dincolo de orice dubiu la răsturnarea prezumtiei de nevinovatie, impun adoptarea unor solutii de clasare atat sub aspectul savarşirii infractiunii asimilate infractiunilor de coruptie cât şi sub aspectul savarşirii infractiunilor de coruptie mai sus evidentiate”.

Ca atare, pe 21 martie 2023, colonelul magistrat Mihai Gheorghe, procuror în cadrul Serviciului pe Militari al DNA semnează ordonanţa de clasare în caz, pe toate presupusele infracţiuni şi potenţialii făptuitori, şi o transmite prin şeful său de la acea vreme, Liviu Lascu, către cei în cauză.

Pe 29 martie 2023, şeful Serviciului pe Militari al DNA de la acea vreme, Liviu Lascu asumă, semnează şi transmite informarea clasării dosarului către ISU Prahova, către prim adjunctul ISU Prahova, col. DUMITRU ELISEI-TIBERIU, către inspectorii ISU Prahova cpt. SAVU IULIAN-MIHAI, slt. VASILE ALEXANDRO-VALENTIN, plt. adj. GHERGHE NECULAI-LAURENTIU, cpt. CHELBA CRISTINA şi DUMITRU DELIA, ADRIAN PUPEZĂ, DINESCU GABRIEL, PĂTRAŞCU OVIDIU şi ILIE ADELINA ELENA.