Victimele din Colectiv ajung în fața instanței:dramele, retrăite la patru ani distanță

Tribunalul București audiază, joi, aproape 20 de dintre victimele rămase în viață după incendiul de la Clubul Colectiv ce a avut loc în urmă cu aproape patru ani în Capitală.

Audierile au loc pe un fond emoțional puternic, declarațiile celor care au scăpat cu viață din tragedie fiind adesea întrerupte de momente de tăcere sau plânsete.

Astfel, a vorbit în fața judecătorului de caz, Mihai Popescu, un tânăr imobilizat în scaunul cu rotile încă de dinainte de incendiu.

Acesta a fost audiat de instanță în regim de urgență, respectiv primul, după ce tânărului i s-a făcut rău.

Mihai Popescu a povestit că a suferit arsuri de gradul trei pe 36 la sută din corp, respectiv pe mâini, piept, picioare și gât. A

„În total am zăcut peste patru luni prin spitalele din țară. Am suferit peste 30 de intervenții chirurgicale iar acum mâna dreaptă nu o pot folosi deloc .

Am pierdut si un deget. Stânga poate fi folosită doar parțial. Nu am plămânii afectați iar deficitul motoriu e dinainte de incendiu”, a povestit Popescu.

El spune că incendiul i-a provocat imposibilitatea de a munci dar și pe aceea de a se deplasa, el fiind în cărucior și fiindu-i afectate sever mâinile cu care manevra roțile.

„Înainte de incendiu puteam folosit complet mâinile. Mă puteam mișca cu căruciorul cu rotile. Acum am nevoie de ajutor permanent fiind în cărucior cu rotile. Înainte practicam înot de performanță dar acum nu mai pot.

Profesional este imposibil să mai fac specializarea pentru care m-am pregătit, respectiv desenul grafic în domeniul IT. Pot folosi calculatorul dar nu pot desena ceea ce îmi provoacă imposibilitatea de a avea un venit necesar subzistenței.”, a mai spus tânărul.

O altă dramă succesivă tragediei a fost pentru Mihai Popescu pierderea mamei sale.

„Viața de familie a fost afectată sever. Mama mea a murit la scurt timp după nenorocirea asta. Pe fondul acestei tragedii mamei i-a revenit un cancer pe care îl avuse și nu a reușit să mai scape. Mă ajuta tatăl și mătușa mea. Mă simt demoralizat pentru schimbarea subită a planurilor de viață”, și-a încheiat mărturisirea tânărul afectat de experiența de la club.

O altă tânără afectată sever de incendiul de la Colectiv care a vorbit în fața judecătorului este Mariana Oprea, arhitect la momentul tragediei.

Fata și-a pierdut toate degetele de la mâna stângă și unul de la mâna dreaptă, care oricum este inutilizabilă. Fața fetei, o parte din scalp, mânile spatele si picioarele îi sunt arse iar din cauza sentimentului de frică fata a făcut chiar înainte de audiere un atac de panică și a părăsit sala în goană.

Când a revenit aceasta și-a spus povestea în fața magistratului care a audiat-o de asemenea în regim de urgență.

„Am avut un atac de panică. Scuze pentru momentul.... Sunt mai multe care mă fac să.... Am arsuri pe 45 la sută din corp. De gradele doi și trei în mare parte. Am ajuns prima oară acasă după trei luni. Am fost spitalizată în total aproximativ ... îmi pare rău dar nu prea pot aproxima.



Am avut peste zece operații iar după externare am făcut kinetoterapie și terapie psihologică. Am pierdut toate degetele de la mâna stângă și unul de la mâna dreaptă”, a povestit Mariana Oprea.

Fata a povestit că nu poate folosi mâna dreaptă fiindu-i imposibil să apuce lucruri cu degetele rămase pe fondul arsurilor severe suferite.

„Plămânii mi-au fost afectați. Respir dificil tot timpul și obosesc imediat. Sufăr acum de insuficiență respiratorie acută.

La momentul acela lucram atunci ca arhitect și făceam design grafic. Nu mai pot face nimic acum pentru că se lucrează cu creion electronic și mouse. Capacitatea mea de muncă e pierdută în proporție de 90 la sută și de atunci tot încerc să mă angajez”, a mai spus printre lacrimi fata.

Audierile continuă în dosar iar instanța stabilește termene săptămânal pentru ascultarea părților vătămate și a martorilor acuzării.