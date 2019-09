Tăriceanu MUTĂ DECISIV: a anunțat constituirea unui grup parlamentar mixt, din care vor face parte senatorii ALDE, Pro România și independenți

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat miercuri, că a decis constituirea unui grup parlamentar mixt din care vor face parte senatorii partidului, cei care reprezintă Pro România şi unii independenţi, conform Agerpres.

Grupul va fi intitulat "Democraţia" şi nu are nevoie de aprobarea plenului Senatului, a adăugat Tăriceanu.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Luptătorii de la trupele speciale au DESCINS în zeci de locații din Capitală

"Am hotărât să constituim, conform Regulamentului, un grup parlamentar mixt, în care vor figura cei care sunt senatori ALDE, plus senatorii independenţi care s-au alăturat grupului nostru, plus senatorii care reprezintă Pro România. Am făcut adresa necesară pe care am înaintat-o către Biroul permanent şi către preşedintele Senatului. Aici nu e o problemă de aprobare sau de neaprobare, Regulamentul stipulează doar că Senatul trebuie să ia act de decizia noastră, ea nu este supusă aprobării plenului sau să fie nevoie de o anumită majoritate. Aşadar, vom funcţiona în cadrul grupului parlamentar mixt (...) şi grupul se va intitula "Democraţia"", a precizat liderul ALDE.