Taxa clawback obligă producătorii de medicamente să plătească aproape 40% impozit pe cifra de afaceri

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – considera ca escaladarea “taxei claw-back” de la 18,89% in ultimul trimestru al anului 2016 la 23,45% in trimestrul patru din 2017 este inca o dovada ca producatorii industriali de medicamente sunt obligati sa acopere deficitul de finantare din decontarile de medicamente.

Din 2011 statul roman nu a mai alocat un singur leu in plus pentru decontarea de medicamente, suma inghetata inca de atunci fiind de 6 miliarde lei, in vreme ce consumul estimat la finalul acestui an urmeaza sa ajunga la 10 miliarde lei. Astfel ca, diferenta de 4 miliarde lei va fi acoperita de fabricile de medicamente din tara, care ajung sa plateasca in realitate un impozit de peste 40% pentru activitatile derulate in Romania.

“Un astfel de impozit nu este suportabil si acceptabil pentru nici o industrie, fara a pune in primejdie dezvoltarea acesteia”, a declarat Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. “In loc sa ne continuam investitiile in fabricile din tara pentru a nu face Romania dependenta de importuri, trebuie sa platim o suma enorma si imposibil de apreciat trimestru de trimestru sub forma de taxe si impozite, in conditiile in care cifrele de afaceri scad”.

Guvernele care s-au succedat au esuat in rezolvarea problemei “taxei clawback”, astfel ca se pericliteaza accesul pacientilor la medicamentele produse in tara si se pune pe butuci un intreg segment economic. “Peste unul sau doi ani, pacientii se vor intreba unde au disparut fabricile de medicamente din tara, analistii economici se vor mira ca nu vin investitori noi iar autoritatile vor fi obligate sa aduca totul din import, agravand problemele de aprovizionare din prezent”, a completat Damian.

Singura masura care poate preveni descompunerea industriei de medicamente din tara ramane scutirea de “taxa claw-back” a medicamentelor care costa mai putin de 25 de lei, devenite complet nerentabile la o impozitare de 40%. Medicamentele care costa sub 25 lei sunt utilizate de peste 8 milioane de romani, iar disparitia lor va obliga pacientii sa scoata mai multi bani din buzunar pentru a-si procura medicamente mai scumpe.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.

