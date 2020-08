Cântăreaţa pop Taylor Swift a egalat performanţa rapperului Lil Baby pentru cele mai multe săptămâni petrecute anul acesta în fruntea Billboard 200, după ce albumul ei „Folklore” a condus topul pentru a cincea săptămână consecutiv, potrivit news.ro.

„Folklore” este primul album din 2020 care s-a clasat cinci săptămâni consecutiv pe primul loc. Cel mai recent, Drake a reuşit acest lucru cu „Scorpion”, în 2018.

În a cincea săptămână de la lansare, încheiată pe 27 august, „Folklore” a fost vândut în SUA în 98.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

„My Turn” al lui Lil Baby a debutat pe prima poziţie a topului american al albumelor pe 14 martie şi a revenit în fruntea clasamentului, pentru patru săptămâni consecutiv, în iunie-iulie.

În ceea ce o priveşte pe Swift, „Folklore” este al doilea album care petrece cel puţin cinci săptămâni consecutiv pe primul loc, după „Fearless” (2008).

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni

Locul al doilea în actualul top Billboard 200 a fost ocupat de Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, cae s-au menţinut după ce albumul lansat postum a fost vândut în 83.000 de unităţi în a opta săptămână de la debut.

Juice WRLD şi „Legends Never Die”, lansat de asemenea postum, au ocupat locul al treilea, cu 70.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână.

Înregistrarea „Hamilton: An American Musical” a urcat un loc în clasament, până pe patru, cu 51.000 de unităţi vândute în a 257-a săptămână de la lansare.

Locul al cincilea a fost ocupat de rapperul Nas şi „King’s Disease”, album care a fost vândut în 47.000 de unităţi în prima săptămână de la apariţie. Acesta este al 14-lea disc al lui Nas care ajunge în top 10.

Top 10 este completat de Lil Baby şi „My Turn”, Rod Wave şi „Pray 4 Love”, The Killers şi „Imploding the Mirage”, care a debutat cu 37.000 de unităţi vândute, DaBaby şi „Blame It on Baby” şi de Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding”.

În afara „Hamilton”, celelalte nouă albume sunt lansate prin Universal Music Group.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).