UPDATE - Liderul deputaţilor PNL şi-a retras semnătura de pe proiectul care vrea să ciuntească legea liberului acces la informaţii de interes public

UPDATE: După publicarea acestui articol, PNL a transmis oficial că Florin Roman şi-a retras semnătura de pe propunerea legislativă.

"Am primit semnale de la oameni de buna credința, ca in forma propusa de inițiator poate naște interpretări abuzive, și din acest motiv nu am dorit sa las nici un fel de interpretare. Nu doar ca am retras, dar nici nu vom vota proiectul, din motivele expuse mai sus.

Ca fost jurnalist sunt un adept al liberului acces la informații de interes public. Cât despre partea politica, înțeleg ca orice dezbatere in perioada campaniei electorale, nu este posibila, totul fiind țintit pe atacuri, fără legătura cu subiectul", afirmă Roman.

ŞTIREA iniţială:

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, şi patru deputaţi PSD au depus la Senat o propunere legislativă privind modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Propunerile formulate reprezintă un regres uriaş în domeniul transparenţei în activitatea autorităţilor publice, ducând la îngreunarea obţinerii de informaţii de interes public.

Iniţiatorii proiectului susţin că definiţia dată de lege informaţiilor de interes public este prea largă, putând cuprinde practic orice informaţie despre activitatea instituţiilor publice. Astfel, cei cinci deputaţi propun ca instituţiile să poată refuza solicitările care necesită transmiterea unei documentaţii mai mari de 50 de pagini. Mai mult, orice costuri privind fotocopierea, scanarea sau alte operaţiuni necesare pentru oferirea răspunsului ar urma să fie suportate de solicitant. Preţul ar fi stabilit de conducătorul instituţiei, potrivit proiectului.

Dreptul de a oferi informaţiile este introdus în proiect şi în cazul în care instituţia apreciază că solicitarea este formulată cu rea-credinţă, aprecierea aparţinând instituţiei.

Iniţiatorii sunt Bontea Vlad - deputat PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin - deputat PSD; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina - deputat PSD; Vişan George-Gabriel - deputat PSD.

Textul proiectului poate fi citit AICI, iar expunerea de motive AICI!

Articol unic.- Articolul 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica $i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (5) al articolului 5 se introduc trei noi alineate, alin. (6), (7), si (8) cu urmatorul cuprins:

(6) in cazul in care o persoana adreseaza aceleiasi institutii publice sau autoritati mai multe solicitari de informatii, sesizand aceeasi problema, acestea se vorconexa, solicitantul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate solicitarile primite;

(7) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua solicitare de la aceeasi persoana ori de la o autoritate sau institutie publica gre^it sesizata, aceasta se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a raspuns;

(8) Daca solicitarea cuprinde termeni nereverentiosi, insulte sau calomnii, se claseaza;

2. Alineatul (1) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) ”ln cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica sau alte servicii^ suplimentare, costul serviciilor de copiere, de scanare, de anonimizare a datelor cu caracter personal, de cautare si identificare a documentelor in arhiva precum §i orice alte operatiuni necesare este suportat de catre solicitant, in conditiile prezentei legi; daca informatiile solicitate se afla deja pe site-ul Web a! institutiei, raspunsul va cuprinde doar indicarea locului unde pot fi gasite acestea, iar r » in cazul m care volumul informatiilor solicitate depaseste 50 de pagini, autoritatea poate refuza transmiterea aceslora.”

3. Dupa alinealul (2) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alin. (3), (4) si (5) cu urmatorul cuprins:

(3) Cuantumul taxei pentru serviciile prestate, respectiv actiunile desfasurate, potrivit alin. (1) al prezentului articol, va fi stabilit prin act administrativ emis, sau dupa caz, adoptat de catre organele de conducere a entitatilor prevazute la art. 2, lit. a) din prezenta lege , respectiv prin Hotararea Consiliului Local in cazul unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de durata, complexitatea si volumul serviciilor si actiunilor ce trebuie efectuate m vederea punerii la dispozitia petentilor a informatiilor solicitate, in forma solicitata, stabilirea respectivului cuantum fiind in competenta exclusiva a autoritalilor, sau dupa caz, a organelor de conducere a institutiilor publice mai sus mentionate;

(4) Taxa instituita potrivit alin. (3) se va aplica si in cazul in care respectivele informatii de interes public sunt solicitate in format electronic, in condi^iile in care documentele ce cuprind respectivele informatii de interes public sunt detinute doar in format scris si sunt indosariate, iar pentru a fi comunicate corespunzator si in timp util petentilor presupun activitati suplimentare de copiere, scanare, anonimizare a datelor cu caracter personal si alte activitati ce implica un volum, o complexitate, sau dupa caz, o durata mare de munca;

(5) Autoritatea sau institutia publica are dreptul sa refuze motivat comunicarea informatiilor solicitate in conditiile in care acestea contin date cu caracter personal ce nu pot fi anonimizate ori in conditiile in care aceste informatii sunt solicitate cu rea-credinta, incalcand dispozi^iile referitoare la buna-credinfa prevazute in Constitu^ie §i legile in vigoare; de asemenea, in cazul in care informatiile solicitate fac trimitere la contracte care cuprind clauze confidentiale ce ar putea pune in perico! activilatea unor firme sau daca exista un proces pe rol, iar informatiile ar putea cauza uneia dintre parti in judecarea echitabila a cauzei, acestea nu se pun la dispozitia solicitantului;