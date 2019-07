'The Irishman' va fi lansat în deschiderea Festivalului de Film de la New York

''The Irishman", cel mai recent lungmetraj al cineastului Martin Scorsese, va fi lansat în deschiderea Festivalului de Film de la New York pe 27 septembrie, informează dpa, potrivit Agerpres.

Ulterior, pelicula va rula în anumite cinematografe şi va putea fi vizionată pe Netflix la sfârşitul acestui an.După drama religioasă "Silence" (2016) şi un documentar despre Bob Dylan lansat în debutul acestui an, Martin Scorsese revine cu un nou film - "The Irishman" - a cărui intrigă este plasată în universul lumii interlope americane.Cu un scenariu semnat de Steve Zaillian ("Schindler's List"), acest film este o adaptare a cărţii de non-ficţiune a lui Charles Brandt "I Heard You Paint Houses". Din distribuţie fac parte Al Pacino, în rolul lui Jimmy Hoffa, Joe Pesci în rolul Russell Bufalino - şeful unui clan mafiot din Pennsylvania, şi Robert De Niro, în rolul mâinii lor drepte, Frank "The Irishman" Sheeran.

Distribuţia este completată de Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin şi Harvey Keitel.



"Este o onoare incredibilă că 'The Irishman' a fost selectat în deschiderea Festivalului de Film de la New York. Admir foarte mult selecţiile îndrăzneţe şi vizionare pe care festivalul le prezintă publicului an de an", a indicat Martin Scorsese într-o declaraţie.



Anul trecut, festivalul newyorkez s-a deschis cu filmul "The Favourite", regizat de Yorgos Lanthimos.



A 57-a ediţie a Festivalului de Film de la New York este organizată de ONG-ul Film at Lincoln Center şi se va desfăşura în perioada 27 septembrie - 13 octombrie.