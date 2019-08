The New York Times trage un semnal de alarmă: Donald Trump și XI Jinping vor arunca SUA și China în sărăcie

Conflictul comercial dintre Administraţia Donald Trump şi Beijing se îndreaptă într-o direcţie periculoasă pentru întreaga lume, riscând să facă Statele Unite şi China "sărace din nou", comentează cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.

"Dacă vă gândiţi că disputa comercială dintre Statele Unite şi China va fi soluţionată uşor, înseamnă că nu acordaţi suficientă atenţie. Este mult mai profundă decât aţi crede şi mult mai periculoasă. Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul chinez, Xi Jinping, nu găsesc o modalitate de a reduce curând tensiunile, riscăm să ajungem la fragmentarea sistemului global, care a adus lumii în ultimii 70 de ani mai multă pace şi prosperitate decât în orice alte perioade din istorie. În schimb, vă apărea un Zid al Berlinului de tip digital şi o lume cu două tipuri de internet şi două tipuri de tehnologie online: una dominată de China, iar cealaltă de Statele Unite", comentează editorialistul Thomas L. Friedman într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Cum pot face Trump şi Xi America şi China sărace din nou / Războiul comercial se îndreaptă într-o direcţie periculoasă pentru întreaga lume".

"Lumea riscă să devină mai instabilă şi mai puţin prosperă. Trump şi Xi ar trebui să renunţe la orice altceva şi să se aşeze la masa negocierilor pentru a rezolva această criză înainte de a deveni un tren scăpat de sub control - propulsat de populişti şi naţionalişti pe un traseu stimulat de mediile de socializare online din ambele ţări", subliniază editorialistul NYT.

Situaţia actuală a fost generată de modificarea caracterului schimburilor comerciale dintre SUA şi China, iar preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping nu au gestionat adecvat situaţia, observă NYT.

Iniţial, "comerţul dintre SUA şi China putea fi sintetizat în faptul că America cumpăra tricouri, încălţăminte sport şi jucării din China, iar China importa soia şi avioane Boeing din America. Iar, în acel context, nu îi păsa nimănui dacă Administraţia Chinei era comunistă, capitalistă, autoritaristă, libertariană sau vegetariană. Dar, în ultimul deceniu, China a devenit o naţiune cu venituri mai apropiate de cele medii şi un motor tehnologic. Beijingul a dezvăluit un plan numit Fabricat în China 2025. Acesta a fost planul lui Xi Jinping de a renunţa la vânzarea de tricouri, încălţăminte şi jucării, trecând la exportul de produse tehnologice, la fel ca America şi Europa - smartphone-uri, sisteme de inteligenţă artificială, infrastructură 5G, maşini electrice şi sisteme robotizate. Salut prezenţa Chinei ca un competitor în aceste domenii. Aceste lucruri vor contribui la accelerarea inovaţiilor şi la scăderea preţurilor. (...) Dar unele dintre aceste sisteme pot fi utilizate de China pentru a se infiltra în societăţile noastre pentru colectare de informaţii sau alte scopuri obscure. (...) Nu trebuie să exagerăm aceste riscuri - toată lumea spionează. Dar relaţia noastră cu China este foarte diferită de cea pe care o aveam cu Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece. Nu eram interdependenţi economic şi tehnologic cu ruşii. Dar suntem cu China", notează editorialistul NYT.

Tot mai multe companii americane s-au plâns în ultimii ani că accesul pe piaţa chineză era obstrucţionat, în timp ce competitorii chinezi obţineau amploare din ce în ce mai mare pe piaţa internă protejată. "Cineva trebuia să conteste acest practici. Donald Trump a făcut acest lucru şi are dreptate. Dar a făcut acest lucru într-un mod incredibil de prost. Trump ar fi trebuit să semneze Acordul de parteneriat comercial Trans-Pacific, care ar fi aliniat toate marile economii din zona Pacifică - exceptând China - la valorile comerciale, la normele, interesele şi standardele SUA, reducând mii de taxe impuse produselor americane. În schimb, Trump a distrus acest acord. Apoi, Trump ar fi trebuit să colaboreze cu ţările din Uniunea Europeană, care au aceleaşi probleme cu China. În schimb, Trump a lovit aceste ţări cu taxe vamale pe oţel şi alte produse", notează editorialistul.

"Vechiul regim comercial se axa pe ideea că America era o naţiune bogată, iar China una săracă, astfel că naţiunea chineză era îndreptăţită la anumite avantaje şi exista o toleranţă privind unele practici incorecte. Acum ar trebui să le spunem chinezilor că suntem egali din punct de vedere economic. Trebuie să le fie dată această demnitate. Şi trebuie să le spunem că vrem să reiniţiem negocierile pe bază de reciprocitate totală. Trebuie să avem aceleaşi reguli de acces pe pieţe", explică analistul Jim McGregor, preşedintele firmei de consultanţă APCO China.

În cazul în care China nu vrea să ofere acces egal în anumite sectoare ale economiei sale, atunci firmele chineze nu vor avea acces în unele zone ale pieţe SUA. "Însă, pentru a avansa cât mai mult, obiectivul ar trebui să fie acces egal, negociat între două puteri egale", subliniază James McGregor.

"Ceea ce ne permite China permitem şi noi Chinei. Ce nu permite China nu permtem nici noi Chinei. Iar toate deviaţiile de la acest standard pot fi negociate", concluzionează editorialistul Thomas L. Friedman.