Theodor Paleologu a descoperit o specie de deștepți - 'dedesuptologii': 'Nimic nu e ce pare, totul are un dedesupt, ce vedem e manevrat din spate'

„Există pe lumea asta o specie de deștepți pe care i-aș numi dedesuptologi. Matricea lor mentală are un principiu simplu: nimic nu e ce pare, totul are un dedesupt, ce vedem e manevrat din spate. Poți să spui orice, ei nu ascultă, pentru ei nu contează decît presupusul dedesupt. Sigur, dedesuptologii sînt de diferite feluri în funcție de temperament (euforici, depresivi, agresivi, pasiv-agresivi etc) sau de dedesuptul ales (serviciile, masoneria, multinaționalele, intelectualii medievali etc.). Dar au ceva în comun: sînt complet imuni la orice iese din schema lor de interpretare”, scrie Paleologu pe Facebook.