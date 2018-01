Tinerii din PSD se întorc împotriva lui Dragnea: Guvernul nu trebuie schimbat, este nevoie de Congres și democrație în partid

Organizația de tineret a PSD intervine în criza din partid și din Guvern. Președintele TSD, Gabriel Petrea, ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, scrie o amplă scrisoare pentru colegii de partid. În document, Petrea susține nevoia de democrație în partid, afirmă că nu trebuie schimbat guvernul, ci trebuie promovați oameni pe criterii de competență, nu obediență. Sub deviza „partidul suntem noi”, tinerii PSD cer consiliu național sau congres, dar și diversificarea comunicatorilor partidului.

Scrisoarea integrală semnată de președintele TSD, Gabriel Petrea:

Dragi colegi social-democrați,

Anul 2016 a adus cel mai categoric succes electoral al PSD din istoria sa, o confirmare a nevoii de politici social-democrate resimțite în societatea românească.

Anul 2017 trebuia să fie anul care să aducă liniștea, concentrarea și hotărârea de a transforma în realitate programul de guvernare și orizontul de așteptări de la alegerile din 2016. Nu a fost așa. A fost anul în care am adoptat importante decizii pentru țară dar ne-am și axat pe tot felul de subiecte mai curând secundare, care au gripat atât partidul, cât și actul de guvernare și care au sădit sâmburii îndoielii în societatea românească referitor la abilitatea și determinarea noastră de a ne îndeplini misiunea. Dintr-un partid apreciat de votanții săi și temut de adversarii politici, PSD riscă să nu mai fie luat în serios ca partid al transformării și dezvoltării României.

Anul 2018 trebuie să fie anul clarificărilor pentru PSD. Atât politice, cât și manageriale și, mai ales, ideologice. Cel mai important este ca 2018 să fie anul în care să ne punem întrebările adecvate pentru a putea găsi răspunsurile corecte. PSD trebuie să redevină un partid care să înlocuiască disputele politice pe mize mici cu întrebările care conduc la soluții politice eficiente și care contribuie atât la bunăstare românilor, cât și la sporirea prestigiului european și internațional în Anul Centenarului.

PSD este partidul-cheie al politicii românești pentru că s-a bazat pe o structură de rezistență formată din trei piloni: organizare politică și vocația guvernării, resursă umană de calitate, ideologie în concordanță cu nevoile societății românești. În momentul prezent, privind obiectiv, pilonii relevanței noastre politice se clatină: avem prea multe dispute despre persoane și prea puține despre idei, competența multora din cei pe care i-am propus în poziții de responsabilitate publică este pusă sub semnul îndoielii, iar dezbaterea ideologică din partid este cvasi-inexistentă. Avem obligația să începem urgent reconstrucția și consolidarea, nu doar pentru că un nou ciclu de alegeri bate la ușă, dar și pentru că momentul istoric pe care îl trăim – Centenarul Marii Unirii, Președinția UE în 2019, refondarea UE și reașezarea politicii globale – solicită un PSD vizionar, unit și eficient.

1. PSD și stânga

PSD este mai puțin de stânga decât are nevoie România. Este un adevăr pe care trebuie să-l spunem și pe care trebuie să ni-l asumăm și să-l schimbăm. De prea mulți ani nu am avut o competiție de proiecte care să conțină repere ideologice clare, ci doar măsuri cu caracter de stânga a căror valoare a fost deseori legată de derive spre dreapta sau spre “pragmatism”. Am căzut în capcana marketingului politic fără să realizăm că un partid care nu se modernizează ideologic riscă să rămână anacronic și să-și sacrifice identitatea. România este în continuare săracă, divizată și polarizată economic și social. Dar sărăcia, divizarea și polarizarea anului 2018 sunt diferite față de cele ale anilor 2010, 2012 și chiar 2016. Discursul public a migrat de la responsabilitatea societății către membrii săi la responsabilitatea individuală, așa că egoismul și lipsa de solidaritate au devenit tot mai acceptate. Mai mult ca niciodată, valorile care ne aduc împreună în comunitate trebuie redescoperite și apărate, inclusiv prin măsurile pe care le luăm la guvernare.

Prea puțini dintre membrii noștri, tineri sau seniori, pot să articuleze un mesaj real de stânga și încă și mai puțini sunt cei care pot să îl și susțină cu argumente. Avem cu toții o responsabilitate pentru asta. Este prețul pe care l-am plătit pentru că a trebuit să simplificăm modul în care am făcut politică și în care am produs idei și materiale politice, este prețul pe care l-am plătit și îl plătim pentru oportunismul politic al unor lideri. Acum, că avem un mandat politic clar, avem nu luxul, ci obligația de a gândi și de reîncepe să producem idei și ideologie. Așa ne consolidăm identitatea, așa le arătăm românilor cine suntem și ce vrem, așa generăm un proiect de țară și așa câștigăm alegeri, începând cu prezidențialele în 2019. România are nevoie de stânga și este dispusă să voteze stânga, alegerile din 2012 și 2016 au dovedit asta. Rămâne doar ca PSD să fie capabil să creeze stânga care să primească din nou voturile acesteia.

Lumea modernă ne aduce noi și noi provocări la care în acest moment nu suntem complet pregătiți să răspundem: Cum răspundem modului în care munca devine tot mai digitală? Cum răspundem asaltului tehnologic care face trecătoare și anacronice chiar și meserii care erau înalt calificate? Cum și cât impozităm tehnologia? Cum ne poziționăm față de venitul universal garantat? Cum răspundem privatizării spațiului public? În același timp, avem datoria să răspundem și vechilor probleme ca încă afectează România: Cum combatem eficient sărăcia? Cum reducem inegalitățile de tot felul, începând cu cele între săraci și bogați și terminând cu cele între regiuni? Cum ne luptăm noi cu adevărat pentru muncă, nu pentru capital? Cum re-echilibrăm relația dintre muncă și capital? Cum trasăm rolul statului în economie și cum demonstrăm, prin performanță guvernamentală, că noul stat este capabil să-și asume mai mult activism economic?

PSD are datoria de a produce mai mult decât programe de guvernare foarte bune. PSD trebuie să propună o viziune politică pentru dezvoltarea României pentru următoarea generație, o viziune construită în jurul identității noastre ideologice. Acesta trebuie să fie răspunsul nostru la proiectul eșuat al Președintelui Iohannis.

Susținem ideea unui grup de lucru care să traseze conturul proiectului ideologic pe care să îl propunem României. El trebuie să-i aducă împreună pe toți cei dedicați unei viziuni de stânga, membri PSD sau activiști și intelectuali de stânga. Disputele care ne separă astăzi societatea civilă de stânga trebuie depășite. Mai mult, credem în rolul pe care fiecare membru îl poate avea în definirea constructului ideologic. Forța noastră ca partid de masă, inclusiv, trebuie să faciliteze un dialog larg în țară ascultându-i pe toți cei are au ceva de spus, începând cu simpatizanții și votanții noștri. În plus, ca țară UE și NATO, ca țară dedicată valorilor occidentale, trebuie să fim mult mai angajați în dialogul care are loc despre reinventarea stângii democratice – trebuie să fim mult mai mult alături de partidele partenere din PES și din Internaționala Socialistă și să avem curajul intelectual de a participa la dezbaterile care vor refonda stânga, UE și relația transatlantică. Vrem un institut al social-democrației mult mai activ, care să ne permită să aducem împreună gândirea și acțiunea politică.

2. PSD și societatea

PSD este într-un paradox, în acest moment. Este cel mai votat partid, dar este și cel mai contestat partid. Aducem nu doar milioane de oameni la vot, dar și zeci sau sute de mii în stradă, contestând acțiunile noastre. Ceea ce înseamnă că suntem, vrem nu vrem să recunoaștem, un factor de polarizare. Acest lucru este greșit și periculos și trebuie rapid remediat. Societatea românească este profund polarizată. Economic, social și politic. Rolul nostru trebuie să fie cel de mediere și împăcare socială. Nimeni altcineva nu este în stare să facă acest lucru. Nici alt partid politic și cu siguranță nu Klaus Iohannis. Nu putem însă să îi unim pe români dacă ne luptăm între noi. De asta avem nevoie de unitate și de asta avem nevoie să conducem prin puterea exemplului – prin transparență, prin proiecte bine justificate, prin eficiență în implementare. Asta poate să însemne reforme interne, poate să însemne regândirea rolului și implicării în societate. Credem cu tărie că trebuie să ne transformăm într-un partid de acțiune și de implicare socială, care să aducă schimbarea în comunitățile locale, partid care să nu fie mulțumit cu politica de ședință făcută din sediu și care refuză să fie activ doar în timpul campaniilor electorale. Societatea este compusă din comunități locale și din oameni reali, cu probleme reale. Pentru ei trebuie să acționăm, nu doar prin ceea ce facem la guvernare, ci și prin acțiunile noastre de zi cu zi din postura de cel mai mare partid al României, cu sute de mii de membri.

Susținem ideea unui partid care oferă soluții pentru serviciile sociale în comunitățile locale, care dezvoltă programe de voluntariat și care adaugă o dimensiune comunitară la ceea ce un stat social în consolidare poate face. PSD trebuie să fie mult mai bine coordonat cu mișcările sociale și să beneficieze de efervescența acestora pentru a recruta membri și lideri. Credem că PSD trebuie să reflecte prin propria structură de organizare internă democratizarea spațiului public. Așa putem explica mai bine ce vrem să facem, așa putem fi judecați pentru ideile noastre, așa vom înceta să fim demonizați și bănuiți de cele mai rele intenții. România poate merge unită înainte dacă și noi vom ști să contribuim, prin transformarea noastră, la pacea socială. Nu vom fi apreciați și iubiți de toți, dar ne putem impune prin soliditatea crezurilor și ideilor noastre, prin implicarea comunitară.

3. PSD și tinerii

Am căzut de prea multe ori în capcana în care am considerat românii drept blocuri politice, care votează la pachet pentru un partid sau împotriva altui partid. Românii au viață și probleme, sunt cetățeni care au temeri și neliniști, sunt implicați în economie în diferite calități și au așteptări sau dorințe, sunt implicați în comunități a căror identitate depinde de mult mai mult decât de opțiune într-un rând de alegeri sau altul. Am făcut prea mult timp greșeala să abordăm politicile publice doar în cheie electorală. Am greșit inclusiv gândindu-ne prea puțin la cei care ar trebui să ne voteze. Românii se schimbă și noi trebuie să ținem pasul cu această schimbare. În 2020 vor vota pentru prima oară tineri care s-au născut la începutul mileniului 3. Până acum, PSD a avut de fiecare dată mari dificultăți în a obține votul tinerilor, iar acest lucru s-a văzut cel mai mult în alegerile prezidențiale; în 2016, cu multă muncă, am reușit să fim cel mai votat partid de către tineri, dar evenimentele politice din 2017 pun această reușită majoră sub semnul întrebării. Avem și vom avea mult de muncă pentru a obține încrederea tinerilor. Pentru a face acest lucru avem nevoie de un efort serios coordonat și susținut.

PSD trebuie să înțeleagă că viitorul său politic depinde de succesul construirii unei relații de deschidere, colaborare și încredere cu tinerii României. Politica de tineret nu poate fi tratată drept secundară nici în partid, nici în actul de guvernare. Propunem accelerarea implementării proiectului România Tinerilor, pe care Congresul TSD l-a validat recent. Cucerirea încrederii tinerilor înseamnă, pentru PSD, încrederea și deschidere către TSD, către transformarea acesteia într-un rezervor de resurse social-democrate.

4. PSD și Guvernul

Obținerea Guvernării în urma alegerilor din 2016 a fost o consecință a unei campanii intense, a implicării tuturor membrilor și a unei guvernări bune în perioada 2012-2015. Trebuie să continuăm reformele promise și demarate în 2017 chiar dacă adversarii noștri încearcă să ne oprească, uneori sădind neîncredereaîn rândul electoratului sau chiar în rândul membrilor de partid sau al liderilor acestuia.

Trebuie să trecem la nivelul următor, în care să guvernăm nu pentru alegerile din 2019 și 2020, dar pentru următoarea generație. Asta înseamnă în primul rând să fim coerenți și disciplinați în raport cu programul nostru de guvernare, cu măsurile pe care le-am propus ca soluții pentru problemele identificate acum doi ani, cu așteptările pe care le au cei care ne-au votat. Mai înseamnă și să ne păstrăm atenția concentrată pe aceste elemente și să nu pierdem din vedere pădurea din cauza copacilor. Putem să pierdem guvernarea fiind mai preocupați de oameni decât de idei, dacă suntem mai atenți la comunicare decât la fondul măsurilor, dacă suntem insuficient de atenți la consecințele măsurilor adoptate. Am fost nepermis de mult prinși în diferite crize având în vedere că avem o majoritate parlamentară solidă. Am fost insuficient de disciplinați în raport cu programul de guvernare și am fost, paradoxal, în același timp, insuficient de flexibili la schimbările economice și sociale. Trebuie să ne readucem aminte de ce și pentru cine guvernăm. Trebuie să măsurăm de zece ori înainte de a anunța o măsură publică, iar cei care devin stindardul măsurilor noastre trebuie să fie credibili. Trebuie să gestionăm mult mai bine responsabilitatea partidului pentru actul de guvernare cu responsabilitatea celor pe care îi trimitem în Guvern.

Propunem o mult mai clară definirea a relației dintre conducerea partidului și Guvernul social-democrat.Mecanismele de dialog, de evaluare și control trebuie să fie instituționalizate, să nu fie ad-hoc, ci cunoscute de toți membri. Numirile în funcții publice trebuie făcute cu responsabilitate, ținând cont nu doar de loialitate, de prietenie, ci și de competență. Atunci când greșim, trebuie să acționăm rapid și să facem schimbările care se impun. Un mecanism transparent de promovare și de gestionare a resursei umane trebuie să devină realitate – nu se mai poate sări peste rând, nu se mai poate promova atât timp cât competența administrativă și politică nu au fost probate. Numirile în funcțiile publice nu mai pot fi surprize pregătite de lideri pentru că, așa cum am văzut, lipsa de autonomie a celor cărora le încredințăm funcții publice generează crize. Un Consiliu Național sau chiar un Congres al PSD, dedicat refondării organizării partidului, nu vendetelor politice, va asigura modernizarea și clarificările de care avem atâta nevoie.

5. PSD și PSD

În campania din 2016 au muncit mii de oameni, victoria este a fiecăruia dintre ei. Partidul sunt ei, suntem noi. Deciziile în partid trebuie validate de către membrii de partid. Deciziile trebuie luate la partid, în forurile statutare ale acestuia, nu în afară, în alte entități paralele partidului.

PSD era cel mai viu partid cu cea mai profesionistă resursă umană. Aceste două atribute sunt în grav pericol.Avem nevoie de mai multă democrație în partid. Avem nevoie însă de mai multă disciplină internă și să oprim politica cuțitului în spate. Nu ne putem urmări obiectivele politice și de guvernare dacă ne urmărim între noi. Avem nevoie să reprofesionalizăm resursa umană și să o educăm ideologic. Avem nevoie de școli politice și ideologice care să reprezinte mai mult decât oportunități de comunicare pentru lideri. Avem nevoie de un management politic real și profesionist așa cum avem nevoie să găsim un sistem prin care să re-echilibrăm sferele de putere din partid. Trebuie să ne decidem, în evaluările și promovările pe care le facem, cum analizăm atât performanța electorală, cât și soliditatea pregătirii profesionale, capacitatea de a forma echipe și deschiderea națională și internațională a membrilor noștri.

Propunem reactivarea Departamentelor partidului, care trebuie să funcționeze prin idei, proiecte și evenimente, nu doar pe hârtie. Responsabilitatea gestionării Departamentelor trebuie dată celor care au timpul, energia și competența să gestioneze o astfel de responsabilitate. Acest pas trebuie să facă parte dintr-un plan mai amplu de regândire a modului de coordonare a resurselor umane în interiorul PSD – dacă nu ne deschidem către profesioniștii din societate, dacă facem promovări doar pe prietenii și fidelități, dacă ignorăm munca politică, atunci vom fi un partid închis, care va muri puțin câte puțin. Pentru fiecare funcție sau candidatură importantă, trebuie să existe competiție internă în partid – cu proiecte, cu dezbateri, cu vot. Fiecare lider local și național trebuie validat prin vot de membrii organizației din care face parte, pentru că doar așa poate fi reprezentativ. Democrația nu este doar între partide, ci și în interiorul partidelor. Dacă vrem să câștigăm încrederea oamenilor și câștigăm după aproape 20 ani Cotroceniul, atunci tot partidul trebuie să participe la astfel de exerciții democratice. Disciplina de partid are rolul său, dar devine un simplu instrument totalitar cât timp dezbaterea liberă de idei nu este încurajată și respectată. PSD trebuie să aibă curajul să iasă în spațiul public cu dezbateri de substanță, să-și diversifice comunicatorii.

6. PSD și adevăratele reforme

PSD este singurul partid care, în momentul de față, poate aborda subiecte mai puțin populare, dar care sunt atât de necesare modernizării statului. Am discutat un an întreg despre reforma justiției, care trebuie finalizată pentru a înceta cu abuzurile și pentru a clarifica rolul fiecărei instituții așa cum prevede Constituția. Totodată am neglijat începerea unor schimbări în domenii vitale dezvoltării durabile a României. Trebuie urgent să răspundem unor întrebări esențiale și să acționăm în consecință. Este modelul actual de organizare a învățământului unul care să ofere șanse egale tuturor elevilor, indiferent de localitatea unde s-au născut? Avem nevoie de o reformă a statului, a modului de organizare și de funcționare? Cum ne afectează pe termen scurt, dar și lung, digitalizarea și tehnologizarea? Avem un sistem de sănătate performant? Oferim șanse reale de dezvoltare tinerilor, aici, în România? Și multe alte întrebări și probleme rămase fără răspuns și fără soluție în cei aproape 30 de ani de democrație.

Propunem o analiză urgentă a priorităților de reformă și, în urma unor dezbateri de substanță, atât în partid cât și în afara acestuia, identificarea soluțiilor care să permită modernizarea României. Anul Centenarului poate fi un bun prilej ca PSD să își asume reforma în multe domenii neglijate până acum

7. PSD și următoarele alegeri

Pentru PSD miza nu trebuie să fie doar păstrarea guvernării câștigate în 2016, așa cum pare că stau lucrurile acum. Nici măcar câștigarea alegerilor europarlamentare sau prezidențiale din 2019 nu credem că este suficient. Miza PSD trebuie să fie impunerea unei viziuni pentru România pentru următorul sfert de deceniu. Guvernând bine și arătând că avem un plan putem rămâne ce încă suntem în politica românească și putem câștiga multe rânduri de alegeri. Totul începe însă cu refondarea partidului, cu reforma felului în care funcționează, cu împrospătarea ideilor care-i guvernează acțiunea și discursul public. Pentru a ne impune în următorul ciclu politic, avem nevoie să ne orientăm spre noi categorii de alegători, în special tineri. Este mult mai ușor de spus decât de făcut. O problemă complexă este însă formată din mai multe probleme simple: Care este substanța politică pe care o propunem? Care este viziunea de societate pe care am identificat-o drept necesară și dezirabilă? Cum comunicăm această viziune de societate? Cine sunt vectorii de reprezentare și comunicare și pe ce canale activează ei? Acestea sunt enunțurile simple care necesită răspunsurile care ne vor conduce la succes electoral în 2019, în 2020 și în anii care vor urma.

Propunem nu doar realizarea unei viziuni PSD pentru următoare generație, ci și diseminarea ei printr-un amplu efort participativ. Propunem grupuri de lucru pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale din 2019 și organizarea de alegeri primare pentru desemnarea candidatului în alegerile prezidențiale. Trebuie să demonstrăm că vrem să câștigăm Cotroceniului, nu că îi facem lui Iohannis sarcina ușoară în obținerea celui de-al doilea mandat. Încă o dată, trebuie să punem viziunea și organizarea împreună, depășind zgomotul politic inutil al ultimului an.

Dragi colegi,

În 2016 am câștigat mizând pe substanță și unitate. În 2018, trebuie să ne rafinăm viziunea de guvernare și să îi scoatem în față pe cei mai buni dintre noi. Cel mai important, trebuie să mizăm pe deschidere, pe democrație și pe dialog cu societatea. PSD trebuie să se transforme, prin efortul nostru al tuturor, dacăvrem mai mult decât câștigarea unor alegeri. Dezvoltarea României necesită o schimbare pe care noi avem puterea de a o face, lăsând în urmă falsele dezbateri care ne îndepărtează de românii și ne deturnează ambițiile.

Credem că păstrarea guvernării și continuarea implementării Programului de Guvernare trebuie să rămână o prioritate. Nu ne permitem să facem schimbări o dată la șase luni, pentru că părem neserioși și amatori.

Avem încredere că, reflectând la ideile din această scrisoare, putem genera dialog intern de care PSD are nevoie pentru refondare. Dacă, la fel ca și noi, credeți în schimbarea la față a PSD, vă invit să începem o dezbatere amplă în partid. Nu trebuie să fim de acord asupra fiecărei propuneri, trebuie doar să mizăm pe dialog, democrație, responsabilitate, urmărirea interesului public și colegialitate.

Cu prietenie,

Gabriel Petrea

#PSDnextlevel