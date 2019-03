Top trei femei care ar putea reprezenta PSD în Parlamentul European

Mai sunt două luni până la alegerile europarlamentare şi în partidele din România încă sunt discuţii legale de listele candidaţilor. În PSD lucrurile sunt din ce în ce mai clare în privinţa candidaturilor. Trei femei social-democrate care ar putea reprezenta Romania în Parlamentul European, potrivit realitatea.net.

1. Rovana Plumb Membru al Camerei Deputaților, unde reprezintă județul Dâmbovița, Rovana Plumb este in prezent ministru al fondurilor europene în cabinetul Dăncilă. A fost, de asemenea, ministru al fondurilor europene și în guvernele Grindeanu și Tudose. Anterior, a fost ministru al muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice între 5 martie 2014 și 17 noiembrie 2015, și anterior ministru al mediului și pădurilor în guvernele conduse de Victor Ponta. Rovana Plumb este vicepreședinte al Partidului Social Democrat, președintă a Organizației de Femei a aceluiași partid si vicepreședintă a PES Women.

2. Lia Olguţa Vasilescu face politică de la 16 ani. Înainte de a împlini vârsta majoratului, mai exact în 1991, Lia Olguţa Vasilescu a intrat în politică, în Partidul România Mare. Trei ani mai târziu, Vasilescu, ajunsă deja la 19 ani, devenea preşedintele Organizaţiei de Tineret România Mare Dolj.

Pe când avea doar 25 de ani a fost promovată de nimeni altul decât Corneliu Vadim Tudor pe listele PRM pentru un loc la Camera Deputaţilor. Este membră a Partidului Social Democrat din decembrie 2007, când a părăsit Partidul România Mare. Olguța Vasilescu a demisionat din Senat pe data de 29 iunie 2012. În noiembrie 2012 este ales primar al orașului Craiova. Lia Olguţa Vasilescu, propusă la Ministerul Muncii. Lia Olguţa Vasilescu este deputat în Parlamentul României, după alegerile din 11 decembrie.

3. Andreea Cosma - deputat PSD in comisia pentru Politica Externa, una dintre femeile din politica romaneasca pe care le putem asocia cu ambitia in lupta contra intereselor obscure ale unor asa-zisi "servitori ai legii". Pe langa activitatea parlamentara, unde s-a concentrat pe legi dedicate copiilor nevoiasi sau familiilor defavorizate, Cosma a intrat in atentia publicului odata cu dezvaluirile acesteia despre mafia din justitie. Deputata a fost cea de la care a pornit razboiul impotriva statului paralel si datorita careia au iesit la suprafata informatii cutremuratoare despre sistemul corupt din unitatile DNA, intelegerile ascunse intre diferite entitati si despre abuzurile la care au fost supusi sute de oameni de afaceri sau politicieni de fostii procurori care, astazi, isi asteapta sentintele.

Alegerile europarlamentare în România vor avea loc în data de 26 mai 2019, datã la care românii cu drept de vot sunt așteptați la urnele de vot.