Theresa May a anunțat că va vota împotriva unui 'no-deal' - Doresc să ieşim din UE cu un acord bun, consider că avem un acord bun

Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri că doreşte ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană cu un acord şi prin urmare va vota în seara aceasta în parlament împotriva unui ''no-deal'' (Brexit fără acord), transmite agenţia Reuters, citata de Agerpres.

După ce marţi au respins noua versiune de acord negociată de Theresa May cu Bruxelles-ul pentru a le oferi deputaţilor britanici asigurări care să le tempereze temerile că Regatul Unit ar putea rămâne captiv în uniunea vamală europeană din cauza clauzei de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeză, Camera Comunelor votează miercuri o moţiune care stabileşte că parlamentul britanic respinge un Brexit fără acord, dar menţionează de asemenea că ieşirea din UE fără un acord la 29 martie rămâne o decizie legal valabilă în lipsa unui acord acceptat.''Doresc să ieşim din UE cu un acord bun, consider că avem un acord bun'', a spus Theresa May, făcând referire la acordul respins marţi. ''Voi vota în numele meu prevederile moţiunii'', a completat ea.

În cadrul dezbaterii de miercuri, deputaţii britanici vor putea să propună din nou amendamente, care dacă vor fi votate de o majoritate ar putea să conducă la reformularea textului moţiunii, asupra căreia se va vota la final.



Unul din amendamentele susţinute de către deputaţi din mai multe partide face referire la un aşa-numit ''Brexit negociat fără acord'', adică un Brexit fără acord, dar care să fie amânat - eventual până în luna mai - şi să fie însoţit de o serie de înţelegeri provizorii cu UE aplicabile într-o perioadă de tranziţie în care să fie negociată relaţia viitoare, amendamentul prevăzând şi o garantare unilaterală a drepturilor rezidenţilor UE în Regatul Unit. Ideile cuprinse în acest posibil amendament au mai fost evocate în planul cunoscut sub numele de ''Compromisul Malthouse'', pe care însă guvernul de la Londra a ales să nu-l promoveze.